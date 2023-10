Bajsutställning öppnar i London – gissa bajset

Enligt The Guardian har konstnären och den före detta djurskötaren Tracey Lee under 20 års tid samlat på sig djurbajs i olika former. I utställningen "The origin of the faeces: Poo at the zoo" visas bland annat fyrkantigt fladdermusbajs, zebrabajs i samma form och storlek som ostron och den glansiga chokladrussinliknande avföring som giraffdjuret okapi lämnar efter sig.



Själv jämför Lee djurbajsets estetik med sådant som brukar visas i bakningsprogrammen i tv.

— De ser ut som något från "Hela England bakar", säger hon.

Den kräsmagade som trots allt vill besöka Fusebox i London, där utställningen visas, lugnas kanske av att avföringen har behandlats så att den numera är helt luktfri och "hygienisk".