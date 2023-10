Klimataktivist avbröt operaföreställning

Enligt DR genomfördes aktionen under Benjamin Britten-operan "The turn of the screw" på fredagen. Bakom det hela stod 17-årige Oskar Kluge som i en intervju poängterar att hans initiativ inte "är en protest mot dem som spelar i föreställningen eller mot Det Kongelige Teater".

— Konsten har alltid varit ett ställe där det förekommer kritik och det kan också gälla i klimatsammanbrottet och det är därför vi har förlagt protesten dit, säger han.

Teaterchefen Kasper Holten säger i ett mejlsvar till BT att "det kan vara farligt att kravla upp på scenen under en föreställning och det kan vara en mycket obehaglig och chockartad upplevelse för våra konstnärer". Han ber Kluge att avhålla sig från detta i framtiden.