Dolly Parton gör radio och släpper bok

Countrylegendaren Dolly Parton har många järn i elden. Utöver en ny bok och ett nytt album kommer nu även radioprogrammet "What would Dolly do? radio" från 77-åringen.

Programmet beskrivs som en radioserie i fyra delar och ska sändas på strömningstjänsten Apple Music med start den 25 oktober. I serien intervjuas Parton av artisten och programledaren Kelleigh Bannen om sin gärning. "Jag har levt ett rikt liv och har uppskattat möjligheten att få diskutera mitt liv och min karriär med Kelleigh Bannen", säger Parton i ett pressmeddelande. Boken "Behind the seams" släpps i Sverige den 19 oktober. Albumet "Rockstar", som består av 30 rockcovers, släpps den 17 november.