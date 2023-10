Britney Spears – framgångarna och motgångarna

"...Baby one more time"

Britney Spears föddes 1981 i Mississippi i den amerikanska södern. Som 12-åring blev hon känd genom tv-programmet "The Mickey Mouse club" ("Musses klubbhus") och 1998 slog hon som 16-åring igenom med jättehitten "... Baby one more time". Den Max Martin-skrivna låten spelades in i Cheironstudion i Stockholm.

1999 fotograferades Britney Spears av David LaChapelle för tidningen Rolling Stone. Den då 17-åriga Spears poserade i underkläder och omslaget fick hård kritik för lolita-estetiken. Kontroversen krattade dock vägen framåt och Spears blev världens största popstjärna. Skivan "Baby one more time" toppade listorna och i dag har den sålts i över 29 miljoner exemplar.

Kyssen med Madonna

På MTV:s videogala 2003 kysste Madonna sina två yngre artistkollegor Britney Spears och Christina Aguilera under ett framträdande vilket orsakade mediehysteri. I tv-sändningen klipptes dock kyssen med Aguilera bort för att i stället fånga reaktionen från Spears expojkvän Justin Timberlake. Spears fick all uppmärksamhet efteråt och Aguilera kände sig snuvad.

Paparazzi-darling

Parallellt med framgångarna inom musiken under 00-talet blev Spears privatliv föremål för skvallermediernas allt råare klimat. Bloggar och tabloider fokuserade allt mer på hennes relationer och rehabvistelser. 2008 liknade satirserien "South Park" bevakningen av Spears vid en jakt på människooffer och avsnittet "Britneys new look" slutar med att Spears blir fotograferad till döds.

Rakade av sig håret

2007 rakade Spears av sig allt sitt hår, vilket fångades på bild och slog ned som en bomb i medierna. "Jag har blivit utstirrad under min uppväxt. Tittad på uppifrån och ned av folk som har kommenterat min kropp sedan jag var tonåring", skriver Spears i självbiografin och framhäver att den rakade skallen var hennes sätt att göra motstånd mot all "voyeurism".

"Lämna Britney ifred"

I september 2007 laddade vloggaren Cara Cunningham upp en video med budskapet "leave Britney alone!" som blev viral. Videon var ett svar till bloggaren Perez Hilton och realityprofilen Simon Cowell som hade kritiserat Spears framträdande på det årets MTV-gala.

Förmyndarskapet och "Free Britney"

I slutet av 00-talet genomgick Spears en period av psykisk ohälsa, blev inlagd på en psykiatrisk klinik och fråntogs tillfälligt vårdnaden om sina två barn. 2008 blev hennes pappa Jamie Spears hennes förmyndare, vilket gav honom kontroll över hennes liv och karriär i 13 år. I protest startade fansen rörelsen "Free Britney", som tio år senare plötsligt fick stor uppmärksamhet. 2021 vittnade Britney Spears själv om att hon blivit traumatiserad av förmyndarskapet, och det hävdes till slut av en domare i Los Angeles.