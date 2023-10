Tre omtalade nordiska böcker som kan prisas

Låtskrivaren och artisten Hanna "Yaeger" Jäger tilldelas Musikförläggarnas stipendium 2023. I motiveringen lyfts bland annat hennes "lyriska skicklighet" och "framstående samarbeten" fram. Tidigare i år släpptes exempelvis singeln "Shit we do for love" i samarbete med Icona Pop.

Ny skräckfilm gör succé på biograferna

Skräckfilmen "Five Nights at Freddy’s" som hade biopremiär i fredags knep förstaplatsen på den nordamerikanska biotoppen genom att kamma hem 78 miljoner dollar i USA och Kanada under sin premiärhelg. Filmen väntas ha dragit in ytterligare drygt 52 miljoner dollar i länder utanför Nordamerika.