Svart musik får ny stor utställning i London

Jazz, dub, drum'n'bass och reggae – nu ska svart brittisk musikhistoria visas upp på Victoria and Alberts museums nya filial i östra London, skriver The Guardian. "The music is black: A british story" ska invigas 2025 och lyfta fram artister som Winifred Atwell och Janet Kay, men också nutida musiker som Stormzy och Little Simz.

Fotografier, målningar, tavlor och arkiv från BBC ska användas i utställningen, där man också tänker undersöka hur migration har påverkat musiken. Östra Londons betydelse för musiken ska också belysas – platsen där musikstilen grime föddes. Enligt kuratorn Jacqueline Springer ska utställningen ge svarta musiker ett större erkännande. — Mot bakgrund av brittisk kolonialism och hur sociala, politiska och kulturella landskap utvecklats kommer vi att fira rikedomen och mångsidigheten hos svart brittisk musik, som ett instrument för protest, bekräftelse och skapande, säger hon.