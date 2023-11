Hemliga skisser av Michelangelo ska visas

Svart musik får ny stor utställning i London

Jazz, dub, drum'n'bass och reggae – nu ska svart brittisk musikhistoria visas upp på Victoria and Alberts museums nya filial i östra London, skriver The Guardian. "The music is black: A british story" ska invigas 2025 och lyfta fram artister som Winifred Atwell och Janet Kay, men också nutida musiker som Stormzy och Little Simz.