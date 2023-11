Tio tv-serier som ger tröst i vintermörkret

"Robbie Williams" (8/11, Netflix).

Följ med på en filmvisning hemma hos Robbie Williams där artisten i fyra avsnitt ser tillbaka på sin karriär och öppet berättar om hedonismen och missbruket som kantat den. Regissören Asif Kapadia har skakat fram mycket filmmaterial från bakom kulisserna och Robbie Williams är för det mesta ångerfull om vad han har ställt till med.

"A murder at the end of the world" (14/11, Disney+).

Lisbeth Salander möter "Knives out" i den här thrillerserien där Emma Corrin spelar Darby, en smart hacker och amatördetektiv, som blir inbjuden av en mystisk techmiljardär (Clive Owen) till Island. När en av de övriga gästerna dör försöker hon lösa mordet.

"The crown" (16/11, Netflix).

Serien om det brittiska kungahuset har kommit fram till den 31 augusti 1997 då prinsessan Diana dog i en bilkrasch i Paris. En händelse som chockade världen och skakade om monarkin. Många har undrat hur Netflix ska skildra den dramatiska kraschen och efterspelet. Resten av säsongen tar oss nästan fram till nutid när Kate Middleton gör entré i kungafamiljen. Fem avsnitt släpps i november. De fem sista delarna kommer den 14 december.

Valter Skarsgård och Hedda Stiernstedt som Börje och Margitta Salming i "Börje – the journey of a legend". Pressbild.

"Börje – the journey of a legend" (19/11, Viaplay).

Den omtalade serien om Börje Salming får extra laddning eftersom ishockeyhjälten dog i ALS under inspelningen. Serien skildrar Salmings 70-tal då pojken från Kiruna etablerade sig som den första svenska stjärnan i NHL, men fick ta mycket stryk. Valter Skarsgård spelar Börje, Hedda Stiernstedt hans fru Margitta.

"Fellow travelers" (19/11, SkyShowtime).

Dramaserie om två mäns relation som löper parallellt med samhällsutvecklingen under nästan 40 år. Hawk och Tim träffas under 50-talet då allt måste ske i garderoben och serien slutar på 80-talet när aids slår till med fullt kraft. Matt Bomer och Jonathan Bailey spelar huvudrollerna i den uppmärksammade serien.

Lo Kauppi, Alexandra Karlsson Tyrefors och Björn Bengtsson i "En helt vanlig familj". Pressbild.

"En helt vanlig familj" (24/11, Netflix).

Vad ska föräldrarna tro när deras dotter Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors) blir häktad anklagad för mord? Kan de lita på henne? Miniserie baserad på Mattias Edvardssons kriminalroman från 2019 med Lo Kauppi och Björn Bengtsson i övriga roller.

"Faraway downs" (26/11, Disney+).

Den episka storfilmen "Australia" från 2008 blev en utskrattad flopp trots stjärnor som Nicole Kidman och Hugh Jackman i huvudrollerna. Men Baz Luhrmann ger sig inte. Nu har regissören grävt upp filmen, lagt till tidigare bortklippta scener, mejslat ut vissa delar av handlingen och lyft fram aboriginernas roll i historien till en miniserie i sex delar.

Kjell Bergqvist, Malte Gårdinger, Ossian Skarsgård, Nour El Refai, Helmon Solomon och Matilda Gross väcker liv i "Trolltider". Arkivbild.

"Trolltider – legenden om Bergatrollet" (1/12, SVT).

"Trolltider" från 1979 är en av de mest klassiska av SVT:s julkalendrar. Årets julkalender använder samma "universum". Två tolvåringar, en människa och ett troll, slår sig samman för att stoppa det onda Bergatrollet från att ta över världen. Kjell Bergqvist, Henrik Dorsin och Nour El Refai finns i rollistan.

"Percy Jackson and the olympians" (20/12, Disney+).

Böckerna om tolvårige Percy som upptäcker att han i själva verket är en grekisk halvgud har jämförts med Harry Potter och blivit en stor succé även i Sverige. Men författaren Rick Riordan har inte gillat de två filmer som har gjorts. I den nya påkostade serien är Riordan mer inblandad – och desto nöjdare.

"Sanningen" (25/12, TV4 Play).

Sofia Helin är tillbaka för att lösa brott nära "Bron", det vill säga i Skåne. I TV4:s stora julserie spelar hon Iris, ny chef för Kalla fall-gruppen. När ett gammalt fall blir aktuellt igen rivs en massa känslor upp. Hedda Stiernstedt spelar Iris syster Kattis.