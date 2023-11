Veckans film och serier – serien om Salming

TV/STRÖMNING

" Börje – the journey of a legend " (19/11, TV3 och Viaplay).

Historien om Börje Salming börjar med den tuffa uppväxten i hemorten Kiruna och slutar i Nordamerika när han är stjärna i NHL-laget Toronto. Valter Skarsgård spelar Salming i serien som inte bara handlar om hockey utan också skildrar den kulturkrock flytten till Nordamerika 1973 blev för Börje och flickvännen Margitta (Hedda Stiernstedt).

Den som blinkar kan missa Brandon i "Beverly Hills 90210", Jason Priestley, i en liten biroll som hockeyagent med uppdrag att värva Salming till NHL.

Jonathan Bailey och Matt Bomer måste leva i garderoben i "Fellow travelers". Pressbild.

" Fellow travelers " (19/11, SkyShowtime).

Uppmärksammad dramaserie som spänner över fyra årtionden, om Hawk och Tim som träffas i 1950-talets USA och måste hålla sitt förhållande hemligt under en tid då jakten på homosexuella i Washington är utbredd inom statsförvaltningen. Så de kan inte leva tillsammans.

Övriga premiärer:

"Sugarbabe" (17/11, SVT Play).

Svensk dramaserie om tre tjejer som försöker få män att betala för drömresan till USA.

"Monarch: Legacy of monsters" (17/11, AppleTv+).

Kurt Russell och hans son Wyatt spelar samma rollfigur med 50 års mellanrum i påkostad monsterserie i "Godzillauniversumet".

"Heartbeats" (19/11, TV4 Play).

Andra säsongen av kärleksdramat med Nora Rios och Simon Edenroth kretsar kring en oönskad graviditet och vad den får för konsekvenser.

"Fargo" (22/11, HBO Max).

Ny säsong och som vanligt ny ramhandling och nya skådespelare. Den femte omgången utspelas 2019 med bland annat Jon Hamm ("Mad men") i rollen som elak sheriff.

FILM (premiär 17/11).

Cornelis Vreeswijk var en folkkär artist, men inte alltid så lätt att leva med. Pressbild.

" Somliga går med trasiga skor ".

Historien om Cornelis Vreeswijk berättas med gott om filmmaterial från arkiven, främst från 1960-talet. Flera av hans vänner och bekanta vittnar om en komplex person, men dokumentärfilmaren Magnus Gertten väljer också att fokusera på kvinnorna vid sidan av den store vispoeten. Kvinnorna han levde med, men också Fatima, förebilden för sången "Blues för Fatumeh". Vad hände med henne?

Joaquin Phoenix gör rollen som Napoleon Bonaparte i "Napoleon". Pressbild.

" Napoleon " (22/11).

År 2000 spelade Joaquin Phoenix kejsare Commodus i Ridley Scotts "Gladiator". Nu återförenas duon i ett nytt epos, om Napoleons uppgång och fall. Kejsarens liv är ju som gjort för en storslagen äventyrsfilm och förutom krigsscenerna ligger fokuset på romansen med Joséphine (Vanessa Kirby) som blev hans kejsarinna.

Tom Blyth och Rachel Zegler i "The hunger games: The ballad of songbirds and snakes". Pressbild.

" The hunger games: The ballad of songbirds and snakes ".

Jennifer Lawrence syns inte till i den nya "Hunger games"-filmen eftersom den berättar om händelser som skedde 64 år före den ursprungliga trilogin. 18-årige Coriolanus från den tidigare så mäktiga ätten Snow blir mentor åt spelaren Lucy (Rachel Zegler) inför de tionde hungerspelen.

Övriga premiärer:

"Dicks: The musical".

Komedi baserad på kultmusikal som driver med allt och alla, inte minst sin egen handling, skriven av humorlegenden Larry Charles.

"There's something in the barn".

Blodig skräckkomedi om en amerikansk familj som upptäcker en gårdstomte i huset de ärvt i Norge.

"Kalla mig Lucia".

Prisbelönt familjedrama från Baskien om Aitor som alla tror är en pojke, men som själv inte är så säker på det.

"Rustin" (Netflix).

Barack och Michelle Obama har producerat det här dramat om Bayard Rustin, människorättskämpen vars homosexualitet gjorde att han nästan blev utskriven ur historien.

"Leo" (21/11, Netflix).

Animerad komedi med Adam Sandler i (röst-)rollen som talande ödla med förmåga att komma med goda råd till ledsna tonåringar.