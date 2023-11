Don Winslow räknar ned mot slutet

Nu dröjer det innan läsarna får veta hur det går för huvudpersonen Danny Ryan. ”Stad av drömmar” har precis givits ut i svensk översättning, och ”Stad i ruiner” publiceras i USA i april.

I den första boken "Stad i brand" dras huvudpersonen Ryan, som hör till den irländska maffian, in i ett krig mot den italienska maffian och tvingas fly. I ”Stad av drömmar” hamnar han under sin flykt i Hollywood och blir en spelare i filmindustrin.

— I bok nummer ett förlorar han ett krig, bok nummer två är en kärlekshistoria, om än en tragisk sådan, och i bok nummer tre bygger han ett imperium, berättar Don Winslow.

Gangsterhistoria baserad på "Iliaden"

Han har arbetat med trilogin i 23 år, sedan han fick idén om att skriva en gangsterberättelse som baserades på "Aeneiden" och "Iliaden".

— Sedan har jag skrivit en rad böcker under tiden för att under de senaste åren ägna all skrivande tid åt den här trilogin. Det har varit utmanande att försöka föra över klassiska berättelser till en modern kriminalhistoria, och jag har haft mina tvivel. Skulle jag klara det?

De tre böckerna ska bli tre filmer med Austin Butler, som fick sitt genombrott i Baz Luhrmanns "Elvis", som Danny Ryan.

— Det blir en bra utmaning för honom, historien utspelas ju under 20 år. Under jobbet med filmerna är jag glad om jag får sitta med vid bordet när beslut ska tas. Jag är medveten om skillnaden mellan böcker och filmer, det krävs ändringar och jag kommer att respektera de beslut de tar, säger Don Winslow.

Flera av Winslows böcker ska filmatiseras. Kartell-trilogin (”I hundarnas våld”, ”Kartellen” och ”Gränsen”) ska bli tv-serie och polisromanen ”Styrkan” bli biofilm. På grund av de båda strejkerna inom filmindustrin har allt jobb legat nere. Han hoppas det ska dra i gång nu.

Bekämpar Donald Trump

Själv ägnar han tid och pengar åt att bekämpa Donald Trump och dennes försök att åter bli USA:s president. Winslow gör det inte minst med hjälp av hårda attacker i videor som han lägger ut på sociala medier.

— Jag tror faktiskt att de gör intryck. Vi har haft mer än 250 miljoner tittare, den som vi la ut häromdagen är redan uppe i över sex miljoner. Vi har haft hjälp av bland andra Bruce Springsteen, som gav oss musik till en film, och av Jeff Daniels, som läste speakertexten till en annan. Jag tror att de här filmerna gör avtryck.

— Det är inte minst på grund av detta som jag slutar skriva. Jag är 70 år gammal och nu vill jag använda mina pengar till detta.

Don Winslow är bekymrad över möjligheten att Trump gör comeback, men tror att om man kan få inte minst de unga att gå och rösta så kommer Trump att förlora. Och om han vinner?

— Då är det slut på USA som vi känner det. Han höll ett oerhört Hitler-liknande tal häromdagen. Bara det är en anledning att ta fajten.