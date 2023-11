Oviss framtid för Bandcamp oroar artister

Sälja musik, nå nya lyssnare, kommunicera med publiken, hitta likasinnade eller bara upptäcka och lyssna på musik. För många som sysslar med musik utanför den kommersiella mittfåran är den amerikanska musikplattformen Bandcamp ett måste.

Bland dem räknar sig tonsättaren och ljudkonstnären Marta Forsberg. Hon skapar experimentell elektronisk musik med en publik som kanske inte är så stor, men desto mer initierad, och spridd över hela världen. Hon delar sin tid mellan Stockholm och Berlin och hon har samarbetat med olika små skivbolag runt om i Europa.

— Jag skulle nog säga att det är den plattformen som betyder allra mest för mig och för väldigt många av mina kollegor. Det är där vi gör allt, säger Forsberg.

Många artister och små bolag är beroende av pengar som de drar in via Bandcamp. Plattformen tar ut provision för digital och fysisk försäljning, men den är relativt låg – runt 15 procent. På fredagar går dessutom hela kakan till användarna – en tradition som började för att stötta det krisande musiklivet under pandemin och som sedan fortsatt.

— Bandcamp känns som att det är uppbyggt för oss artister och för dem som jobbar med musik på det sätt som vi gör. Det är en väldigt generös och transparent deal. Allt är i vår kontroll och allt är väldigt transparent. Framför allt om man jämför med Spotify. Jag kollar inte ens hur mycket lyssningar jag har på Spotify, säger Marta Forsberg.

Marta Forsberg. Pressbild.

Sparkade fackföreningen

Men frågan är hur länge till.

Förra året köptes Bandcamp av dataspelsjätten Epic Games, som bland annat ligger bakom spelet Fortnite. Tidigare under hösten sålde Epic företaget vidare till Songtradr – en tjänst för musiklicensiering till företag, som genom några aggressiva förvärv har vuxit till en av världens största inom sitt område.

Den nya ägaren började med att intyga att allt skulle fortsätta som vanligt, så när som på "några justeringar". Ett par veckor senare sade man upp halva personalstyrkan på stört. Songtradr vägrade också att erkänna den lokala fackföreningen och verkar speciellt ha sparkat ut just de fackanslutna.

Enligt den nya ledningen behövde man skära ner för att möta ökade kostnader. Men tidigare har Bandcamps goda finanser lyfts fram, både i företagets eget skryt och i mediebevakningen. 2021 rapporterade Billboard att Bandcamp, till skillnad från många andra tech-bolag, har gått med stadig vinst i tio år.

"Förstöra hela vajben"

Nedskärningarna verkar främst ha drabbat den redaktionella personalen – som kommit med tipslistor, poddar och artiklar – samt företagets kundsupport som jobbar mot användarna.

Många oroar sig nu för att nedskärningarna ska gå ut över artisterna och att den egna musikjournalistiken ersätts med algoritmer.

"Är det här slutet för Bandcamp som vi känner det?", undrar musiksajten Pitchfork.

"Fruktansvärda nyheter", rasar inflytelserike Youtube-recensenten Anthony Fantano.

För Marta Forsbergs scen kom beskedet som en chock, berättar hon.

— Det kändes som att det blev väldigt otryggt. Kommer det att förstöra hela vajben med Bandcamp? Inget har förändrats för oss användare än, men folk är på sin vakt. Det kanske blev synligt att det inte alls är bra att vara så beroende av en plattform och att det borde finnas flera alternativ.