Bianca Ingrossos syrliga kommentar på Benjamins halvnakna bild

Det råder ingen som helst tvivel att syskonen Wahlgren/Ingrosso står varandra nära. Under de sexton säsonger som sänts av Wahlgrens värld så har tittarna i princip fått se syskonen växa upp.

Men det har varit allt annat än en rak väg.

Bianca Ingrosso har i både intervjuer och på sina egna sociala medier berättat om den turbulenta tiden som tonåring då hon bråkade mycket med Pernilla Wahlgren.

Det fick Pernilla Wahlgren att skicka Bianca till Baravara-gården

Bianca och Pernilla Wahlgren har försonats. Bildkälla: discovery+

– Jag och mamma gick typ inte ihop under den där tiden. Jag tyckte inte att hon såg mig eller lyssnade på mig. Det är väl hårt att säga att hon förminskade mina känslor men... lite så, berättade Bianca Ingrosso i Framgångspodden.



Bianca berättade i samma intervju att både hon och Benjamin Ingrosso slagit Pernilla och varandra när de var yngre.

Men i dag råder andra bullar.

När Pernilla gästade Biancas talkshow "BIANCA" blev profilerna tårögda när de pratar om hur deras relation ser ut idag.

– Du är ju.... min bästa vän nu?, sa Bianca.

– Men du är ju min... nej men åh nu kommer man ju förstöra sminket, sa Pernilla.

Och är det två personer som ser varandra som både bästa vänner och största fans – då är det Benjamin Ingrosso och Bianca. Detta visar de gärna och ofta upp på sina sociala medier.

Bianca Ingrossos syrliga kommentar

Ja man kan gott säga att Bianca Ingrosso vaktar sin bror som en tigermamma. Nyligen publicerade Benjamin en avklädd bild på sin Instagram där han skrev om sin Europaturné som snart börjar.

"Today it's exactly one month til my first European tour starts!!! UNREAL???? In what countries/ cities will I see you guys?".

Många kommentarer var ifrån folk som skrev var de skulle se Benjamin. Men lika många kommentarer handlade om just.... Benjamin och hans heta look på bilden.

Bianca gick då in i kommentarsfältet och skrev till alla Benjamin-hungriga människor:

"Du måste gå via mig för att komma till honom".



Bianca Ingrosso kommenterade på Benjamins bild. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Och kommentaren – den har minst sagt gjort succé.