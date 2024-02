Händelsen fick Pernilla Wahlgren att skicka Bianca till Baravara-gården

Det var för drygt en månad sedan som Bianca Ingrosso, 29, skrev ut på sin Instagram att hon under en längre tid mått väldigt dåligt.

Hon beslöt sig för att åka iväg till kursgården "Baravara" för att "utmana sitt psyke till max". Baravara grundades år 2000 av Lars Knutsson, och på sin hemsida skriver de att de håller kurser och terapi för att lära sig att hantera livskriser. Det kan handla om stress, utbrändhet och relationsproblem, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat om.

För en kurs om 12 veckor utspridd över 18 månader så betalar kursdeltagaren cirka 150 000 kronor. Under kursen får besökarna bland annat testa på meditationsövningar som har rötter från Bhagwanrörelsen (också kallad Osho-rörelsen). Bhagwanrörelsen har kritiserats för att hjärntvätta sina medlemmar samt mött anklagelser om sexuella övergrepp och våld.

Och Bianca är långt ifrån den enda kända person som åkt till gården. En annan som pratat gott om det hela är Anders "Arga snickarn" Öfvergård som också tagit sina turer dit.

Bianca Ingrosso skrev ut en text om sitt mående. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

– Min upplevelse där är precis som Biancas. Jag blir mer upprörd över människor som ska göra en grej av någonting som inte är någonting, sa Anders Öfvergård i en intervju med Nyheter24. Han fortsatte:



– Jag har en otroligt bra erfarenhet av Baravara. Det är klart man får höra saker innan man ska åka dit. De vill gärna prata om att det är en sekt och det är si och så, att du ska rullas in i en matta och du ska återupplivas igen. Och det är bara skitsnack. Åk dit istället. Var lite nyfiken och ta vara på livet, avslutade han.

Bianca Ingrosso: "Hon skickade dit mig"

I efterhand har Bianca hyllat den kontroversiella gården till skyarna och berättat att det är "både det läskigaste och bästa hon varit med om".



"Mest av allt saknar jag mina nyfunna vänner. Vänner jag inte ens vet namnet på och som jag knappt utbytt ett ord med. Jag känner deras energi av smärta, sorg, ilska och glädje. Ni som var där och ser det här. Snälla skriv här så jag får fortsätta att dela livet med er", skrev Bianca ut på sin Instagramstory.

Många har frågat sig hur Bianca fick nys om gårdens existens. Anders Öfvergård gästade nämligen Biancas show, så kanske var det han som hade hojtat till om det hela?

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Men icke sa nicke.



Under veckan gästade Bianca podden "In bed with Emilia" med Emilia de Poret där de bland annat pratade sex, kärlek och relationer. Men de kom även in på Biancas besök på Baravara. Och vem som skickat dit henne.



– Det var min mamma som skickade dit mig för att jag mådde jättedåligt i november och december. Mina tankar styrde mig helt och det blev nog tillslut, inleder Bianca.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

– Förlåt nu mamma men.... hon har aldrig accepterat min känslomässiga sida utan försökt att dämpa mig. Så det var väldigt fint att det var just hon ville att jag skulle åka dit. Och det var.... fantastiskt. Det jobbigaste jag gått igenom dock... man går in i sitt inre på ett sätt som är... nej men det är svårt att förklara, berättar Bianca.



Bianca berättar sedan vad hon tar med sig in i framtiden.

– Mina tankar äger inte mig utan jag äger mina tankar. Livet innehåller ju massor av hinder men då måste man kunna hantera sina tankar, berättar hon.