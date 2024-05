Klart: De gör mellanakter på Eurovision

Här är de som gör mellanakterna på Eurovision.

Allsång som tittarna ska kunna vara med på

Under den andra semifinalen kommer en trio av tidigare vinnare av tävlingen, bestående av Charlotte Perrelli, Helena Paparizou och Sertab Erener, uppträda. För första gången i sångtävlingens historia kommer de hålla i en allsång som även tv-tittarna ska kunna vara med på digitalt.

Benjamin Ingrossos andra gång på Eurovisionscenen

Charlotte Perrelli tog hem Eurovision 1999 med hiten "Take me to your heaven" och Benjamin Ingrosso slutade på en tionde plats med sin "Dance you off" 2018.

Benjamin Ingrosso ska uppträda under Eurovision Song Contest. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Helena Paparizou tillbaka efter vinsten

Svenskgrekiska Helena Paparizou vann med "My number one" för Grekland 2005 och turkiska Sertab Erener tog hem tävlingen 2003 med "Everyway That I Can".

Semifinalerna hålls den 7 och 9 maj.