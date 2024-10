Skådespelare död – blev 93 år

Musikalstjärnan och skådespelaren Mitzi Gaynor har avlidit, skriver The Wrap.

Hon spelade i flera musikalfilmer under 1950-talet, Hollywoodmusikalernas guldålder.

Spelade mot Marilyn Monroe

Mitzi Gaynor föddes som Francesca Marlene de Czanyi von Gerber 1931 i Chicago. Hennes far var klassiskt skolad musiker med rötter i Ungern och modern var dansare. Mitzi Gaynor tog tidigt danslektioner och skrev som 17-åring kontrakt med 20th Century Fox.

Julie Newmar, Leslie Parrish och Mitzi Gaynor med Kirk Douglas. Foto: Don Brinn/TT.

Bland annat hade hon en roll i filmen "There's no business like show business" mot Marilyn Monroe och Ethel Merman. Hon spelade mot stjärnor som Bing Crosby och Gene Kelly och fick sin största roll i "South pacific" 1958, för vilken hon nominerades till en Golden Globe.

Hon fortsatte att medverka i tv och hade flera egna specialprogram där hon charmade publiken med sång och dans – det sista sändes 2008.

Hon nominerades till totalt 16 Emmys.

Mitzi Gaynor blev 93 år

Gaynor gifte sig 1954 med talangscouten Jack Bean, som också blev hennes manager. De var gifta fram till hans död 2006.

Mitzi Gaynor blev 93 år.

