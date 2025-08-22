Coop-anställda vädjar till kunderna: Sluta genast med detta

Anställda i en Coop-butik i Ulsted i Danmark vädjar nu till kunderna efter att ett stort antal kundkorgar försvunnit.

I en liten Coop-butik i Ulsted i Danmark har nästan 40 kundkorgar försvunnit under de senaste veckorna. Nu vädjar personalen till kunderna att låta bli att ta med sig korgarna hem, skriver DR.

– Det försvinner lite i taget, berättar Martin Christiansen, butikschef på Coop-butiken Dagli'Brugsen i Ulsted.

Coop-anställda vädjar till kunderna

I ett inlägg på Facebook uppmanar de anställda kunderna att lämna tillbaka korgarna.

"Kära kunder. Vi upplever tyvärr att våra kundkorgar försvinner. Korgarna är jättedyra för oss och med 39 försvunna kundkorgar de senaste sex veckorna är vi tvungna att göra ett litet upprop. Det är fritt fram att komma in med en korg om man skulle ha hittat en", skriver de.

"Inser inte att korgen har ett värde"

Även andra butiker i Danmark har haft samma problem. En av dem är Spar-butiken i Øster Brønderslev har personalen upplevt samma sak.

Spar-handlaren Jan Jæger berättar att de bara i år tvingats lägga 50 000 danska kronor på nya kundkorgar – något som hade kunnat undvikas.