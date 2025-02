24-årige Kim Sae-ron hittad död

Kim Sae-ron började som barnstjärna och slog igenom stort med "The man from nowhere" 2010 och thrillern "The neighbour" 2012. 2022 drog hon sig undan offentligheten efter att ha varit inblandad i en rattfylleri-incident.

Hennes senaste roll var i det koreanska Netflixdramat "Bloodhounds" 2023, men större delen av hennes insats klipptes bort efter rattfyllan.

Kim Sae-ron dödsorsak

Det var under helgen som en nära vän till Kim Sae-ron åkte till stjärnans hem i Seoul. Där hittades den unga skådespelaren död varpå vännen direkt ringde polisen.

I nuläget finns inga misstankar om att något brott ligger bakom stjärnans död.