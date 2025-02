1. Arvingarna: "Ring baby ring"

"Drill, baby, drill", säger Donald Trump. "Ring, baby, ring", sjunger Casper Janebrink, kanske i hopp om att ragga telefonröster från de äldre tittarna. Det här är Partille-Motown med tajta körer, buggvänligt tempo och ekon av en enklare tillvaro, så som den var före Tiktok, hjärtröster och alla dessa delfinaler.

Arvingarna. Pressbild.

2. Arwin: "This dream of mine"

Från äldst till yngst. 17-årige debutanten Arwin sjunger om att följa sina drömmar och att göra sin egen grej över stråkmaskin och luftiga retrosyntar i en låtlegering av lika delar bombastisk vindmaskinsballad och stegrande technomörker.

Arwin. Pressbild.

3. Saga Ludvigsson: "Hate you so much"

Nu blir det countrypop, med rasslande strängar, vissel och "hey ho". Och en dansa-på-din-grav-refräng som andas så mycket Sveriges Radio P4 att Trafikredaktionen när som helst bryter in för att berätta att det råder köbildning i norrgående riktning efter en viltolycka i höjd med Byske.

Saga Ludvigsson. Pressbild.

4. Victoria Silvstedt: "Love it!"

"From Paris to LA, I don't care what they say, I just go with the flow", förklarar en hes Victoria Silvstedt i upptakten till en eurodiscolåt, som Jimmy Jansson och Thomas G:son har specialskrivit för schlagerkvällarna på landets gayklubbar. Tänk Lady Gaga, fast på Skaraslätten, och utan rösten.

Victoria Silvstedt. Pressbild.

5. Vilhelm Buchaus: "I'm yours"

Vilhelm Buchaus, 23, slår sig ner vid lägerelden tillsammans med ett gäng oprövade låtskrivare i sammanhanget. Han langar fram sin akustiska gitarr och ackompanjerar korvgrillningen med en sorgsen kärleksballad som hämtar kraft ur pappas skivsamling och en både omfångsrik och känslig rockröst.

Vilhelm Buchaus. Pressbild.

6. Scarlet: "Sweet n' psycho"

Årets sista bidrag är duon Scarlet, utrustad med nycirkus, skräckfilmspiano och en rapmetal-vers som går "boom pow karate" på publiken. Sedan rullar de in en jättestor Abba-refräng på scenen. Den andas Max Martin-hårdrock och direktbiljett till Strawberry arena.