Farmen 2025: Det hände i Storbondestugan när alla sov

Ännu en vecka av Farmen-avsnitt är igång och nu har det visats scener som fått mig att faktiskt bli skeptisk. Inte till någon av deltagarna eller så utan någonting helt annat.

Efter att ha sett 100 säsonger av Robinson och även 100 säsonger av Farmen så har man lärt sig vissa do's and don'ts.

Exempelvis är ju regel nummer ett att aldrig ALDRIG lite på någon. Även om du kommer folk nära så är det hela ett spel och folk går seriöst över lik och hivar vänskap under bussen för att kamma hem vinst och framförallt – pengar.

Regel nummer två är att du som stort hot alltid kommer att få det jävligt hårt mot slutet då precis alla vill ha ut dig. Så har du några ess i rocken du kan spara så gör gärna det.

Regel nummer tre är att du INTE ALLTID måste säga vad du tycker och låta käften gå kring hur du minsann inte tar någon skit, att du haft en tuff uppväxt som format dig till den personen du är i dag eller som vissa valt att göra – använda ord som helt enkelt klassas som regelbrott som gör att du måste packa väskorna och åka hem.

Man tycker ju egentligen inte att det här är särskilt svår matte men jo, varje år är det förvånansvärt många som inte tycka ha någon koll alls på detta.

Men nu kommer vi ju även till regel nummer fyra.

Och det är att aldrig låta känslorna ta över din spelhjärna.

För det som hänt i storbondestugan under de senaste dagarna sedan Micke och Alida flyttade in är att hjärna skjutits åt sidan och känslorna (eller lust vafan vet jag som är ett förvuxet barn) tagit över.

Micke och Alida, sitting in a tree. Bildkälla: TV4

Sist vi fick ett smakprov på när känslor blandades in och stjälpte var när Viktor Bergström låtsades ha känslor för deltagaren Julia Joelsson Boänges. De umgicks flitigt, låg och pussades i höt för att Viktor slutligen anordnade så att Julia åkte ut.

– Jag kände mig dum då jag inte insåg att jag bara var en spelbricka, sa hon i efterhand.

– Alltså... det var ju jobbigt att se.... men nej jag kände ingenting kring det hela, sa Viktor.

Och nej det kanske inte är riktigt så illa i Farmen 2025.

But I have a bad feeling about this...

Jag är rädd att Alida fått starka känslor för Micke. Micke som har en noga uttänkt plan över hur han ska vinna skiten, eller i alla fall ta sig väldigt långt.

Jag tror inte han tvekar en sekund på att offra Alida längst vägen, vilket är fine. Men jag hoppas verkligen att hon då resonerar exakt likadant.

Trots att Alida verkar hänga med i svängarna så är det ju lätt att bli förtrollad på en gård där man bara umgås med varandra. Och man har ju för i helvete ingen mobiltelefon?!?! Jag tappar hela mitt omdömde och identitet utan min mobil? De får ju inte ens veta vad klockan är vilket också hade rört om det ordentligt i min skalle.

Men vart var vi nu. Ja, visst ja – regel nummer fem: Strunta i ragget – och ty dig istället till gårdsbögen.