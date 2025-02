Det var 2024 som Sonja Livbom, 30, blev känd över en natt då hon klev in i Bachelorette Sverige i hopp om att hitta den stora kärleken. Under några veckors tid fick tittarna följa dejtandet under Mexikos palmer och man kan minst sagt säga att säsongen blev händelserik.

Bland annat blev det rubriker efter att några av killarna hade varit sexistiska och kommenterat brösten på en kvinna i produktionen. Det förekom även en hel del svartsjuka bland killarna som kunde skapa dålig stämning i huset.

MISSA INTE: Bachelorette-Sonja: "Därför ser mina läppar ut som de gör"

Men generellt var det många härliga stunder mellan Sonja och killarna och slutligen återstod Valentin Kronlund och William Palmblad – men efter två övernattningsdejter så landade valet slutligen på William som blev rörd av glädje.

Sonja valde William. Bildkälla: TV4

Profilerna reste hem tillsammans och flyttade sedan ihop.

Men efter några månader hände någonting.

I ett Instagraminlägg berättade Sonja att relationen tagit slut men att hon och William fortfarande var vänner.

Efter uppbrottet hittade William kärleken i en annan Bachelor-profil – nämligen Emma Holmberg. På både TikTok och Instagram kan man följa parets gemensamma vardag.

MISSA INTE: Därför bröt programledaren inspelningen av Bachelorette



William hittade kärleken i Emma. Bildkälla: williampalmblad/Instagram

Sonja å andra sidan har varit väldigt kryptisk med sitt kärleksliv och mer uppdaterat sina följare om andra saker i vardagen såsom jobb, träning och mingel ute i svängen.



Tills nu.



Rosanna Charles är Bachelorette-Sonjas nya kärlek

Det var för drygt en månad sedan som Sonja Livbom reste iväg till Mexiko tillsammans med bland andra Rosanna Charles, Sanna och John Guidetti, Nadia Kandil och Julian Hernandez. Gänget såg ut att ha en drömmig semester fylld av sol, bad, fest och mysiga middagar.

MISSA INTE: Följarna i chock efter Rosanna Charles senaste bild: "Kim Kardashian..."



Efter att flera av dem åkt hem till Sverige stannade Rosanna och Sonja kvar för att umgås på tu man hand. Då spelade de bland annat in ett poddavsnitt – fortfarande hemliga om sin relation.

Sonja och Rosanna har gått ut med att de är ett par. Bildkälla: livbom/rosannacharles/Instagram

"Klickade direkt". Bildkälla: livbom/Instagram

– Vi klickade ju direkt och är väldigt lika som personer, sa Sonja då, vilket många inte tolkat mer än att tjejerna är goda vänner.

Men tji fick vi.

Under torsdagen gick Rosanna Charles ut i podden "Högt i tak" och berättade att tjejerna är upp över öronen kära och i dag är ihop.

Stort grattis till kärleken!

MISSA INTE: Bachelorette-Sonja avslöjar varför det tog slut med William