Angie Stone – född i Columbia i South Carolina – är mest känd för låten “Wish I Didn’t Miss You" från 2001, skriver Variety.

”Angie Stones röst och ande kommer att leva vidare för alltid i hjärtat på dem hon berörde”, uppger hennes representant i ett uttalande, rapporterar CNN.

Under sin karriär släppte Stone tio soloalbum, senast "Love Language" från 2023, och blev nominerad till en Grammy tre gånger.

Hon blev dock först känd som medlem i den banbrytande kvinnliga hiphop-trion The Sequence som bildades 1979 och som till exempel står bakom låten "Funk you up".

Stone har även spelat i Sverige flera gånger, bland annat på Stockholms jazzfestival på Skansen 2011.

Arbetat med världsstjärnor

Sångerskan har samarbetat med artister som Prince, Alicia Keys, Snoop Dogg och Stevie Wonder, skriver Rolling Stone. Dessutom har Stone skådespelat och synts i drygt 40 filmroller.

Efter att ha uppträtt i Alabama på fredagskvällen var Stone och hennes bandmedlemmar på lördagsmorgonen på väg till Atlanta i Georgia, när bilen voltade, enligt en representant för sångerskan.

Stone var den enda personen som dog i olyckan, enligt Variety.

Hon blev 63 år gammal.