Saga Ludvigsson och Scarlet till final

Arwin – "This dream of mine"

Saga Ludvigsson – "Hate you so much"

Varken kritiker eller spelbolag hade räknat med Saga Ludvigsson från Örby. Men i Jönköping visade hon var countryskåpet skulle stå.

Det var dock inte utan att 19-åringen, som har blivit tvåa i "Idol", blev märkbart chockad av att gå till finalen på Strawberry Arena nästa helg med "Hate you so much".

Och överraskningen satt kvar en lång stund efteråt.

— Jag kommer aldrig leverera så här dåliga intervjuer som jag gör just nu, för jag är inte här, säger Saga Ludvigsson till TT.

Saga Ludvigssons första tanke när hennes namn ropades upp och förkunnade att hon gått till final?

— "Nu har de sagt fel." Och "vad är det som händer?" För jag var övertygad om att jag inte skulle ta mig dit.

Hon konstaterar att det är "galet" att ha gått till final.

— Jag har verkligen drömt om att få vara med i den här tävlingen så sjukt länge – och att då få ta sig dit, det är obeskrivligt.

Saga Ludvigsson skrällde sig vidare till final med bidraget "Hate You So Much".

"Saga är så bra"

Skräckrockande spökduon Scarlet, som stod för kvällens kanske mest spektakulära nummer när de uppträdde bland kedjor och dansande bdsm-vålnader, var favorittippade i Jönköping – och är också klara för finalen.

De var nästan lika glada för Saga Ludvigssons skull som för sin egen.

— Saga är så bra, vi ville verkligen gå till final med Saga, säger den vampyrsminkade Thirsty.

Förra året tog det stopp i finalkvalet, men i år blir det alltså final för Scarlet.

— Jag tror att folk uppskattar en show och att det här kan ha sin plats i Eurovision, säger den skelettsminkade Scarlet Hunts.

Thirsty och Scarlet Hunts i Scarlet var favorittippade i Jönköping med "Sweet n' psycho" – och tog sig till final.

Dolly Style och Meira Omar till final

Sist i deltävlingen i Jönköping avgjordes årets finalkval. Från det gänget lade Dolly Style och Meira Omar beslag på de två sista finalplatserna.

Dolly Style var med i Melodifestivalen för fjärde gången – och nådde final för första gången.

— Vi har jobbat och turnerat och kämpat så mycket och aldrig gått till final. Vi behövde det här, säger medlemmen Yolly.

Meira Omar tävlade i första deltävlingen i Luleå, och fick den allra sista finalbiljetten från finalkvalet med klart flest poäng.

— Responsen jag har fått har varit överväldigande. Jag har aldrig vågat drömma om något sådant här, säger hon.

De som slogs ut i Jönköping var Arvingarna ("Ring baby ring"), Arwin ("This dream of mine") som gick till finalkvalet, Victoria Silvstedt ("Love it!") och Vilhelm Buchaus ("I'm yours").

Arwin avslutade "This dream of mine" i luften.