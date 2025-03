Ronny & Ragge anmäls - tittarna kräver förändring av SVT

Den femte och sista deltävlingen av Melodifestivalen gick av stapeln den 1 mars i Husqvarna Garden i Jönköping. Tävlande artister under kvällen var bland andra dansbandsveteranerna Arvingarna, modellen och entreprenören Victoria Silvstedt och duon Scarlet.

Till final gick Saga Ludvigsson med bidraget Hate You So Much och så Scarlet med låten Sweet N' Psycho.

Programledarduon Edvin Törnblom och Kristina "Keyyo" Petrushina lotsade tittarna under kvällen, och i pauserna visades bland annat artistintervjuer med Niklas Strömstedt och sångnummer av Edvin och Keyyo.

Ronny & Ragge återförenas – uppträder i Melodifestivalen och åker på turné

Ett annat underhållningsinslag under kvällen var när humorduon Ronny & Ragge gjorde comeback. Duon, som består av Peter Settman och Fredde Granberg, hade sin storhetstid under 1990-talet och blev kända för sina karaktäristiska jeans med häng, grova språk med svordomar och fokus på sex ochalkohol.

I slutet av sommaren ska duon ge sig ut på en turné, och när de intar Avicii Arena i Stockholm får de även sällskap av Markoolio.

Under mellanakten i Mello så rev Ronny & Ragge av en låt som de sjöng till melodin av Marcus & Martinus Unforgettable. I sin låttext sjöng de bland annat om "pök", och männen visade även delar av sina bakdelar på scen.

Fredde Granberg utgör ena halvan av Ronny & Ragge. Bildkälla: SVT

Sedan säsongspremiären av Melodifestivalen så har anmälningarna haglat in, och flera tittare är det som riktat kritik mot de sexskämt som hörts i rutan.

Tittarnas anmälningar mot Ronny & Ragge i Melodifestivalen

Men den här gången var det Ronny & Ragges sångnummer som blev för mycket för flera tittare, som valde att anmäla duon till Granskningsnämnden.

"Innehåller för mycket svordomar. Speciellt stötande är inslaget med Roger och Ragge, ett riktigt lågvattenmärke. Melodifestivalen är ju ett familjeprogram", skriver anmälaren Maj-Lis.

Ronny och Ragge på scen i Melodifestivalen. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

"Genomgående otroligt dåligt språk i programmet. Förstås mycket svordomar, som ett strössel över allt annat i programmet. Hemskt tråkigt, särskilt i ett program som ses av så många barn, där många antagligen tar åt sig av språket. Mellanakten med Ronny och Ragge var olämplig för barn. Att de sjunger om att de ville ha sex med en tjej som struntade i att de var två, och diverse annat", skriver signaturen Linn.

En annan tittare riktar hård kritik mot SVT, och skriver i sin anmälan att både sexuella skämt och anspelningar har präglat Melodifestivalen "de senaste åren".

"Programmet marknadsförs fortfarande som ett evenemang för hela familjen, och det är en tradition för många barn att sitta framför tv:n och njuta av musiken, glädjen och gemenskapen.

Därför är det fullständigt oförståeligt att SVT väljer att fylla programmet med vuxna skämt och insinuationer som är direkt olämpliga för den unga publik som utgör en betydande del av tittarskaran. Det handlar inte om att vara moralistisk eller kräva att all humor försvinner – det handlar om respekt för målgruppen. Det finns en uppenbar glidning där programmet, istället för att vara en familjevänlig musiktävling, alltmer liknar en vuxenshow där barnens närvaro verkar ha glömts bort. Sexuella anspelningar, dubbeltydiga skämt och vuxenreferenser hör inte hemma i ett sammanhang där barn är en självklar del av publiken", skriver anmälaren bland annat.

Ronny och Ragge. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Samma anmälare önskar att SVT "omedelbart ser över innehållet i Melodifestivalen" för att skapa en show som "verkligen är för alla".

"Melodifestivalen ska vara en plats där barn och vuxna kan mötas och njuta av musik, inte ett forum där föräldrar känner sig obekväma över vad deras barn exponeras för", avslutade den upprörda tittaren.

Även utanför Sveriges gränser så har programmet väckt anstöt. Tittaren Kim, som är hemmahörande i Finland, har också tröttnat på sexskämt.

"Jag har tyckt om att se Melodifestivalen men nu håller det på att ändras. Jag vill inte ha alkoholskämt i tv. Inte heller sexuella trakasserier. Detta förstör musikglädjen. Varför får sånt här förekomma i tv? Alkohol är inte att skämta med eller sexuella trakasserier".

Alla tittare blev inte upprörda av Ronny & Ragges mellanakt. På Melodifestivalens officiella Instagramkonto så har flera Ronny & Ragge-fans skrivit in hyllningar till duon.

"Såååå Bra. Bästa mellanakten någonsin", "Överlägset bäst! Krossade allt", "Bästa jag sett på länge i tv. Längtar till deras sommarturné" och "Jag kan inte ta in att det faktiskt hände?!?" var några reaktioner.