TV4 bryter tystnaden om anklagelserna mot Måns Zelmerlöw

Ciara avföljde Måns på Instagram och under flera månader sågs profilerna befinna sig på olika håll och Ciara åkte bland annat på ensamresor med sina vänner. Slutligen gick hon ut med en kommentar i Aftonbladet.

Ciara Zelmerlöw raderade inlägg på Instagram

Under de senaste månaderna har Måns varit aktuell med Melodifestivalen medan Ciara varit aktuell med att spela in Let's dance. Då Let's dance i år är förinspelat har TV4 tvingats klippa om en del i form av en blixtändring efter att skilsmässoansökningarna skickats in.