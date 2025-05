Queen är en av världens mest hyllade rockgrupper och år 2025 tilldelas de Polarpriset. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Queen.

När bildades Queen?

Året var 1970 när den brittiska rockgruppen Queen bildades i London av Brian May, Freddie Mercury och Roger Taylor, enligt BBC. Året därpå blev också John Deacon en del av gruppen, som släppte det första albumet "Queen" år 1973.

Queen låtar – vilka är deras största hits?

Queen har släppt flera låtar som kommit att bli världshits, däribland "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga" och "Under Pressure" tillsammans med David Bowie.

När dog Queens sångare Freddie Mercury?

Den 24 november 1991 gick Freddie Mercury bort vid 45 års ålder i sviterna av aids. Bara en dryg månad tidigare hade Queen släppt albumet "Innuendo", med hitlåten "The Show Must Go On", som sedermera fick en symbolisk mening efter sångarens död, enligt Polarprisets hemsida.

Freddie Mercury, sångare i Queen, år 1986. Foto: Marco Arndt/AP/TT

Vad hände med Queen när Freddie Mercury dog?

Efter Freddie Mercurys död släppte Queen, år 1995, ett postumt album med inspelningar man gjort med sångaren innan hans död 1991. År 1996 släppte man låten "No One But You", som Brian May skrivit om Mercury.

I samband med en konsert, tillsammans med Elton John, bestämde sig John Deacon för att lämna gruppen.

– I den stunden tittade John bara på oss och sa: "Jag kan inte göra det här längre". Vi visste att han åtminstone behövde en paus, men det visade sig att han aldrig skulle komma tillbaka, har May berättat för The Guardian.

Kvar i gruppen var då May och Roger Taylor.

Är Adam Lambert ny sångare i Queen?

Sedan år 2004 har Brian May och Roger Taylor turnerat som "Queen +", först med Paul Rodgers och sedan 2011 med Adam Lambert, enligt Polarpriset.

Brian May och Paul Rodgers år 2004. Foto: Richard Lewis/AP/TT

Adam Lambert och Brian May år 2015. Foto: Felipe Dana/AP/TT

Queen i dag – vilka är medlemmarna?

Queen består än i dag av de två originalmedlemmarna Brian May och Roger Taylor. Men de turnerar fortsatt med Adam Lambert som sångare under flaggen "Queen +".

Roger Taylor och Brian May år 2004. Foto: Sergey Ponomarev/AP/TT

Fick Queen Polarpriset 2025?

År 2025 tilldelades Queen Polarpriset i Stockholm.

"Med grunden i hårdrock har Queen utvecklat ett distinkt och direkt igenkännbart sound som ingen annan kan efterlikna", skriver man om gruppen på prisets hemsida och fortsätter:

"Ett halvt sekel efter att de gjorde sina inspelningar hörs Queens låtar fortfarande överallt och tilltalar nya generationer av lyssnare."