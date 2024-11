Världsstjärnan och rockikonen Mick Jagger slog igenom som frontman för The Rolling Stones på 60-talet. Sedan dess har han även släppt ett flertal soloalbum och varit med i filmer som "Performance", "Freejack" och "The Man from Elysian Fields". Han har även skaffat åtta barn ihop med fem olika kvinnor. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt om rockstjärnan. Hur lång är han? Vilka är hans barn? Och har han någon flickvän i dag?

Mick Jagger under en Rolling Stones-konsert i Stockholm 2022. Foto: Ali Lorestani/T

Hur lång är Mick Jagger?

Enligt databasen IMDb är Mick Jagger hela 179 centimeter lång.

Hur gammal är Mick Jagger?

Mick Jagger föddes den 26 juli 1943 i Dartfort, sydost om London i England, där han även växte upp. Han var alltså bara 19 år gammal när The Rolling Stones bildades 1962 – vilket också gjorde honom till den yngsta bandmedlemmen tillsammans med gitarristen Keith Richards.

Under sommaren 2025 fyller Mick Jagger 82 år.

Vem är Mick Jaggers exfru Bianca Jagger?

Mick Jagger har varit gift två gånger i sitt liv. Hans första fru, Bianca Jagger, träffade han redan under 60-talet. De gifte sig år 1971 och skildes sju år senare. Tillsammans fick de dottern Jade Jagger.

Bianca Jagger i London 2023. Foto: Vianney Le Caer/TT

Bianca Jagger föddes i Nicaragua år 1945. Under 70- och 80-talet var hon mest känd för sitt festande på New Yorks hippa nattklubbar, men under 90-talet började hon engagera sig i utsatta människors situationer. Hon blev en av organisationen Amnestys mest kända företrädare, och år 2004 tilldelades hon det så kallade alternativa Nobelpriset som ska "hedra och stödja praktiska lösningar på världens mest akuta problem".

Bianca Jagger har aldrig gift om sig, och än i dag är hennes relationsstatus okänd.

Mick Jagger och Bianca Jagger under sitt bröllop år 1971. Foto: T Mick och Bianca Jaggers dotter Jade Jagger i Paris 2013. Foto: Zacharie Scheurer/TT

Vem är Mick Jaggers exfru Jerry Halls?

År 1990 gifte sig Mick Jagger med fotomodellen Jerry Halls, född 1956. Bröllopsceremonin var endast symbolisk, och deras äktenskap var aldrig officiellt juridiskt bindande. Tillsammans fick de fyra barn.

År 1999 skilde sig paret efter att Mick Jagger gjort en annan kvinna gravid. Enligt uppgifter till Aftonbladet lämnade Hall äktenskapet med en summa mellan 100 och 175 miljoner kronor.

Mick Jagger och Jerry Hall i London under det sena 80-talet. Foto: STELLA Pictures

Har Mick Jagger barn?

Mick Jagger har som tidigare nämnt åtta barn med fem olika kvinnor. Hans äldsta dotter, Karis Jagger, föddes 1970. Hennes mamma är ingen mindre än den amerikanska författaren Marsha Hunt, som Mick Jagger träffade på en fest i London i slutet av 60-talet. Redan året därpå föddes hans andra dotter, Jade Jagger, som genom åren gjort karriär både som dj och smyckesdesginer inom modebranschen.

Karis Jagger är i dag verksam som producent inom dokumentärfilm och tv. Hon har bland annat varit med och producerat den prisbelönta Netflix-serien "High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America".

Mick Jagger och Karis Jagger i London år 1986. Foto: STELLA Pictures

Med Jerry Hall fick Mick Jagger fyra barn:



1. Elizabeth Jagger, född 1984

2. James Jagger, född 1985

3. Georgia May Jagger, född 1992

4. Gabriel Jagger, född 1997

Både Elizabeth Jagger och Georgia May Jagger har gått i sin mammas fotspår och satsat på en karriär inom modebranschen.

Georgia May Jagger & Elizabeth Jagger i Los Angeles 2017. Foto: STELLA Pictures

James Jagger, har däremot gått i pappa Micks fotspår – han har nämligen arbetat inom musikbranschen och har varit en del av bandet Turbo Wolf. Han har även haft en skådespelarkarriär och medverkat i flera filmer och tv-serier, bland annat "Vinyl" och "The Most Hated Woman in America".



James Jagger i New York 2016. Foto: Evan Agostini/TT

Mick Jaggers och Jerry Halls fjärde och yngsta barn, Gabriel Jagger, har till skillnad från många av sina syskon hållit sig utanför rampljuset. Istället har han valt att engagera sig inom olika affärsverksamheter. Han har även ett stort intresse för poesi och driver poesiplattformen WhyNow.

Gabriel Jagger i Berlin 2023. Foto: STELLA Pictures

Mick Jaggers otrohetsaffär med Luciana Gimenez

Samma år som Mick Jagger och Jerry Hall gjorde slut föddes Micks tredje son, Lucas Jagger, som var ett resultat av Micks otrohetsaffär med den brasilianska modellen och tv-profilen Luciana Gimenez.

Lucas Jagger har gått i både sin mammas och halvsystrars fotspår och har bland annat arbetat som fotomodell.

Lucas Jagger i New York 2024. Foto: STELLA Pictures

Luciana Gimenez och sonen Lucas Jagger i New York 2014. Foto: STELLA Pictures

Har Mick Jagger flickvän i dag?

År 2016 föddes Mick Jaggers sista och yngsta son, Deveraux Jagger, vars mamma är balettdansösen Melanie Hamrick, som Mick Jagger varit ihop med sedan 2014. Enligt tidningen People träffades paret i Japan när The Rolling Stones var på turné. Hamrick ska då ha träffat Mick backstage efter bandets konsert i Tokyo.

Mick Jagger med flickvännen Melanie Hamrick i Paris 2024. Foto: STELLA Pictures

Mick Jagger & Melanie Hamrick med sonen Deveraux Jagger i Paris 2024. Foto: STELLA Pictures

