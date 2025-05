Loretta Swit från ”Mash” död – blev 87 år

Skådespelerskan Loretta Swit, mest känd för sin medverkan i tv-serien ”Mash”, har dött. Hon blev 87 år gammal. I serien spelade Swit sjuksköterskechefen Margaret ”Hot lips” Houlihan. Serien utspelade sig under Koreakriget och Swit blev också den första av skådespelarna att besöka Korea, under inspelningen av dokumentären ”Korean war – the untold story” 1988, skriver The Hollywood Reporter