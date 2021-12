Nirvana slår tillbaka mot stämning: "För sent"

Nu slår det ikoniska rockbandet tillbaka. I ett formellt svar på stämningen som lämnades in på onsdagen avfärdar de anklagelserna som "oseriösa" och att de dessutom lämnats in mer än ett decennium för sent, skriver Billboard.

Barnpornografibrott har enligt federala lagar en tioårig preskriptionstid som börjar löpa från den tidpunkt då ett offer "rimligen upptäcker" problemet – vilket betyder antingen överträdelsen i sig eller skadan som orsakats av den.

"Elden har ägnat tre decennier åt att dra nytta av sitt kändisskap som den självutnämnda "Nirvanababyn", skriver bandet och noterar att Elden förnyat rättigheterna till fotografiet mot en avgift flera gånger samt har namnet på albumet tatuerat på bröstet.