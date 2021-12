Blunt om framtiden: Dåliga nyheter för världen

Fakta: James Blunt James Blunt är född 22 februari 1974 i England. Han slog igenom 2004 med debutalbumet "Back to Bedlam" som innehåller låtarna "You're beautiful" och "Goodbye my lover". Plattan har sålt i över elva miljoner exemplar världen över. Innan dess tjänstgjorde han som officer i den brittiska armén. James Blunt äger också en bar i London. Under 2021 har han även synts som programledare i ölbryggartävlingen "Beer masters" på Amazon Prime. Blunt är även författare till boken "How to be a complete and utter Blunt", som handlar om hur han hittar sin egen röst på Twitter.

— Jag är alltid helt oseriös – det enda stället jag är allvarlig på är i mina låtar, säger han till TT.

På James Blunts Twitter-sida ser det ut som att han nästan bara får (halv-)elaka kommentarer. "Opopulär åsikt, men jag älskar James Blunt", skriver någon. "Tack, mamma", svarar han. En annan är less på Ed Sheeran och Adele och basunerar ut "Jag skulle hellre lyssna på James Blunt". Artisten svarar "Sade ingen, någonsin".

"Galenskap att påverkas"

Det har gått så långt att James Blunt under 2020 har skrivit en bok om att hitta sin riktiga röst – på Twitter: "How to be a complete and utter Blunt: diary of a reluctant social media sensation".

Själv säger han sig inte påverkas av negativa kommentarer.

— Inte alls, för jag är väldigt lyckligt lottad. Jag får ge mig ut och spela för tiotusentals människor, mitt skivbolag flög mig just till Sverige, livet är underbart. Det skulle vara galenskap att påverkas av fåtalet negativa kommentarer.

Till följd av pandemin tvingades James Blunt avbryta en pågående turné – och puben han äger påverkades kraftigt av restriktioner. För första gången på länge fick stjärnan chansen att stanna upp ordentligt.

— Jag har inte varit hemma som vanligt på 17 år, och upptäckte saker jag inte visste fanns. Som barn! säger tvåbarnspappan.

Men det har också funnits tid att snickra ihop ett "best of"-album, som summerar hans 17 år i strålkastarljuset. I höstas kom "The stars beneath my feet", en blandning av tidigare studiolåtar och liveinspelningar.

Turnébussen går på öl

Dessutom avslöjar 47-åringen från England att han har skrivit på ett nytt kontrakt med sitt skivbolag – vilket innebär mer musik framöver. Men hur det kommer att låta vill han inte avslöja.

Trots de pandemirelaterade motgångarna i karriär- och affärslivet säger James Blunt att han "verkligen njutit av vad pandemin gjort med mänskligheten".

— Vi brukade sätta musiker och skådespelare på piedestaler, nu definierar regeringen mig och andra musiker som oviktiga. I stället klassas läkare, sjuksköterskor och lärare som samhällsbärande yrken. Det har varit väldigt hälsosamt, säger han.

Innan James Blunt slog igenom inom musikvärlden var han officer inom den brittiska militären – och han tycks ha svårt att bara hålla sig till ett yrke. Förutom att äga en pub, och skriva en bok, har han även debuterat som programledare i Amazon Primes öltävling "Beer masters", där deltagare tävlar om att brygga den bästa ölen.

TT: Hur började ditt ölintresse?

— Det började för att jag är alkoholist. Min turnébuss går inte på bensin, utan på öl, säger han skämtsamt.