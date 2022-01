Spelen att ha koll på 2022

Fakta: Svenska spel Från de svenska studiorna är det något oklart vad vi kan se fram emot under året. Embark Studios debutspel "Arc raiders" och The Outsiders "Metal: Hellsinger" ska släppas i år. I övrigt kan nämnas att Avalanche arbetar vidare på "Contraband", Massive i Malmö på "Avatar: Frontiers of Pandora" och ett "Star wars"-spel, Starbreeze med "Payday 3", Paradox med "Victoria 3", och Machinegames med "Indiana Jones". Dice lär fortsätta att fila på förra årets "Battlefield 2042".

Nintendo går ut starkt med ett helt nytt – och annorlunda – Pokémonspel. 28 januari kommer "Pokémon legends: Arceus" som utforskar Sinnohregionen i en svunnen tid. I övrigt kan Switchspelare se fram emot actionspelet "Bayonetta 3", och kanske, kanske en uppföljare till "The legend of Zelda: Breath of the wild", konsolens kanske mest hyllade spel.

Bayonetta är tillbaka i år. Pressbild.

Intensiv månad

Februari ser ut att bli en intensiv månad för den spelintresserade. Polska Techland planerar att släppa sitt försenade zombiespel "Dying light 2: Stay human" den 4:e. Skaparna har utlovat att delar av den europeiska staden där titeln utspelar sig förändras utifrån de val spelaren gör, vilka exempelvis leder till att stadsdelar översvämmas eller inte

Sonys nederländska studio Guerilla Games har jobbat hårt på "Horizon forbidden west", uppföljaren till den kritikerhyllade "Horizon zero dawn" från 2017. 18 februari dyker den upp i butikshyllorna.

Innan februari är över har "Elden ring" förhoppningsvis också släppts, spelet som två år i rad har vunnit priset som årets mest efterlängtade titel vid spelgalan The Game Awards. From Software har fått hjälp av fantasyförfattaren George RR Martin för att skapa berättelsen till den japanska studions första öppna spelvärld.

Ambitiöst Legospel

Luminous Productions spänner den visuella bågen med "Forspoken", där huvudpersonen, den 20-åriga New York-bon Frey Holland sugs in i en fantasyvärld via en portal. Spelet kommer den 25 mars.

Någon gång under våren väntas rysaractionspelet "Ghostwire Tokyo" släppas, där spelaren ur en förstapersonsvy ska använda sina krafter för att bekämpa läskigheter.

Det mest ambitiösa Lego-spelet hittills, "Lego star wars: The Skywalker saga", är utlovat till i vår, mer än två år försenat. Nio filmer och sjutton år av legospelsskapande ska sammanfattas i en enskild titel, där enorma stjärnkryssare, och en mängd planeter att besöka utlovats.

Efter fyra spel kände Volition att det inte gick att ta den skruvade "Saints row"-historien längre. Men i stället för att göra något helt annat valde man att sudda ut och starta om serien från början. Men skjutande och explosioner är att vänta när spelaren i rollen som "The boss" ska klättra i den undre världens hierarki.

Bättre flyga än illa fäkta, i kommande "Hogwarts legacy". Pressbild.

Råttor och häxor

Alla mugglare som drömmer om mer magi i livet kan se fram emot "Hogwarts legacy". Rollspelet utspelas i en öppen värld under sent 1800-tal. Någon gång under året är det utlovat att vi ska få sätta oss i skolbänken, bland häxbrygder, trollspön och fantastiska bestar på den berömda skolan.

Den som vill längre bak i tiden kan blicka mot medeltiden och "A plague tale: Requiem". Syskonen Amicia och Hugo tvingas fly det pestdrabbade Frankrike. Räkna med råttor i tusental som både hjälper och stjälper protagonisterna.

Kratos höjer yxan igen i "God of war: Ragnarök". Pressbild.

Santa Monica Studio är en annan Sonystudio med ett AAA-spel i görningen. "God of war: Ragnarök" ska avsluta berättelsen om krigsguden Kratos och dennes son Atreus. Spelet släpps till Playstation någon gång i år enligt planen, men dess föregångare "God of war" kommer på pc redan den 14 januari.

Superhjältar i massor

För den som vill ha sin årliga superhjältefix finns det åtminstone tre titlar att se fram emot. Harley Quinn och gänget i Suicide Squad har i uppdrag att ta kål på Stålmannen och de andra i den självförklarande titeln: "Suicide Squad: Kill the Justice League". I en annan del av DC-universumet tar sig fyra superhjältar an klassiska Batmanskurkar i "Gotham knights". Marvelfans kan i stället se fram emot "Midnight suns" av "Xcom"-skaparna Firaxis.

Hunter ger sig i kast med fienden i "Midnight suns". Pressbild.

Som ett "Skyrim" i rymden beskrivs "Starfield". Att "The elder scrolls"- och "Fallout"-skaparna vid Bethesda Game Studios ger sig på att bygga en ny (potentiell) spelserie är ovanligt. Senast det hände var ett kvarts sekel sedan. "Starfield" släpps den 11 november.