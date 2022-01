"Allt för Sverige" tillbaka efter pandemistopp

Fakta: Säsongens deltagare Sally Fransson, 37 år, Minneapolis, Minnesota – med anor i Lidköping, författare och yogalärare. Melody Sky Weaver, 40 år, Seattle, Washington – Stockholm, Östergötland, bibliotekarie. Erika Newell, 37 år, Panama City, Florida – Uppsala, kurator på zoo, tidigare förhörsledare i armén. Nicole Archer, 30 år, Saratoga Springs, Utah – Gotland, tidigare videoredigerare. Brittany Pearson, 40 år, Vail, Colorado – Umeå, slaktare. Sharon Fabriz, 63 år, Sacramento, Kalifornien – Västergötland, lärare. Trevor Ohlsen, 25 år, Iron Mountain, Michigan – Småland. Michael Palmer, 30 år, Logan, Utah – Alingsås, scenansvarig på universitet. Jon Strand, 38 år, Indianapolis, Indiana – Värmland, tidigare modell. Brett Gross, 51 år, Chealis, Washington – Västergötland, försäljare.

— Årets upplaga är lite bjussigare. Deltagarna får se mer av Sverige och mer av sin släkt. Tävlingarna där någon åker ut är förstås viktiga för dramaturgin. Det är ett familjeprogram så många yngre tycker att det är toppen. Men vi har faktiskt färre tävlingar i år och mer av deltagarnas historia, säger Anders Lundin.

Rötter i Sverige

Tio amerikaner med rötter i Sverige tävlar om att få träffa sina kvarboende släktingar. Årets deltagare var extra taggade, då de allihop egentligen var uttagna att tävla i programmet ett år tidigare.

— Vi var inte alls säkra på att alla skulle kunna vara med, så det är helt otroligt att det funkade. De hade väntat så otroligt länge på att få komma iväg. Jag hade ju suttit och läst på om allihop och så äntligen dyker de upp, säger Anders Lundin.

Bland årets deltagare finns bland annat en slaktare, en författare och en musikproducent. Den sistnämndas släkthistoria tar programmet till Värmland i första avsnittet – ett landskap dit Anders Lundin också har anknytning.

— Min fru är från Värmland och vi har sommarhus där. När jag säger i programmet att det är Sveriges vackraste landskap så menar jag det.

Flyttades till augusti

Vanligtvis brukar "Allt för Sverige" spelas in i maj och juni, vilket Lundin beskriver som "enklare", på grund av de ljusa kvällarna och tillgängligheten på hotellrum. Men sommaren 2021 flyttades allt till augusti och produktionen fick tänka om.

— Vi hade tur, det var som att det öppnades ett litet fönster där amerikanerna kunde smita in. Det kändes nervöst eftersom vi hade tvingats ställa in året innan. Men vi fick tänka annorlunda, vilket i slutändan bara var roligt. Vi kör skolstart, lyckades pricka in Medeltidsveckan på Gotland och vara med på jakt i Norrland. Så det fanns några fördelar.

TT: När blir inspelningarna av nu i sommar?

— Det finns tyvärr ingen säsong inplanerad i år, 2022. Men det är ett väldigt efterfrågat program och jag hoppas att det bara beror på att SVT inte vill köra två säsonger samma år. Jag hoppas att vi återkommer 2023.

"Allt för Sverige" sänds söndagar 20.00 i SVT1 med start den 16 januari och finns på SVT Play.