Kurt Vile släpper nytt och spelar i Malmö

Indierockaren Kurt Vile släpper ett nytt album, rapporterar musiksajten Pitchfork. "Watch my moves" släpps 15 april och är hans första album sedan 2018 års "Bottle it in".

Som en försmak på skivan släppte Kurt Vile singeln "Exploding like stones" på tisdagen. Medverkande på låten är saxofonisten James Stewart, känd från sin tid med jazzikonerna Sun Ra Arkestra. Den som vill se den tidigare The War on Drugs-gitarristen på scen får chansen senare i år. Den 17 september ska Kurt Vile spela på Plan B i Malmö.