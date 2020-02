Den 8 februari är det äntligen dags för en ny deltävling i Melodifestivalen. Vi har då rört oss från Linköping till Göteborg och Scandinavium, där tävligen tar plats.

I den första tävlingen såg vi hur The Mamas och Robin Bengtsson tog sig direkt till finalen, medan Malou Prytz och Felix Sandman blev klara för andra chansen.

Men hur ska det gå i Göteborg? Det är den stora frågan! Nyheter24 listar alla bidragen som tävlar.

Klara Hammaström ställer upp i Mello 2020. BIldkälla: Pontus Lundahl TT/TT

1. Klara Hammarström – Nobody

Klara Hammarström, 19, definierar en person som har många strängar på sin lyra. Hon har på sina 19 år hunnit med att medverka i SVT:s "Familjen Hammarström" samt tagit brons i fälttävlan i ponny-EM 2015.

Men nu siktar hon på vinst och det med bidraget Nobody som är skriven av Hammarström själv, Erik Smaaland och Palle Hammarlund.

Jan Johansen ställer upp i Mello 2020. Bildkälla: Stella Pictures

2. Jan Johansen – Miraklernas tid

Jan Johansen blev den som steppade in istället för Thorsten Flinck som diskades från tävlingen, då han står åtalad för brott för tillfället.

Men låten är i trygga händer. Jan Johansen som tar över stafettpinnen har medverkat fyra gånger tidigare och till och med vunnit rubbet en gång, då med låten "Se på mig".

Låten är skriven av: Thomas G:son.

Artisten Dotter ställer upp i Mello 2020. Bildkälla: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

3. Dotter – Bulletproof

Dotter, eller Johanna Jansson som egentligen heter, har under en bra tid varit synonymt med mello i musikkretsarna. Det är faktiskt så att hon sedan 2017 på ett sätt eller ett annat varit inblandad i sångfestivalen.

2017 var hon låtskrivare till Mariettes låt "A Million Years", 2018 ställde hon upp själv med låten "Cry" och 2019 skrev hon texten till låten "Victorious" som framfördes av Lina Hedlund.

Nu vill hon vinna allt med bidraget "Bulletproof" som hon skrivit tillsammans med Dino Medanhodzic och Erik Dahlqvist.

Mendez och Alvaro Estrella är med i Mello 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

4. Mendez feat. Alvaro Estrella – Vamos Amigos

Publikfavoriten Mendez gör comeback i årets upplaga av Melodifestivalen han med. Med låten Vamos Amigos gör han sitt fjärde framträdande i den populära tävlingen, är det nu han kammar hem rubbet?

En faktor som kanske möjliggör det är Alvaro Estrella. Estrella har faktiskt som körsångare och dansare varit på pallplats hela 3 gånger i Eurovision, en rutin som man INTE skrattar bort. Och 2014 uppträdde han själv i Melodifestivalen med bidraget "Bedroom".

Bidraget Vamos Amigos är skriven av Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson och Mendez.

Linda Bengtzing ställer upp med låten "Alla mina sorger". Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

5. Linda Bengtzing – Alla mina sorger

I Mello 2020 blir det ett kärt återseende med Linda Bengtzing då hon ställer upp med bidraget "Alla mina sorger". Tro det eller ej, men det här blir faktiskt henne sjunde uppträdande i Melodifestivalen.

Hon har tidigare ställt upp med bland annat bidragen "Alla flickor", "Jag ljuger så bra" och "Ta mig".

Men nu är det bidraget "Alla mina sorger" hon hoppas på.

Låten är skriven av Bengtzing själv, Adam Jönsson, Jesper Welander och Yvonne Dahlbom.

Paul Rey ställer upp i Mello 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

6. Paul Rey – Talking in my sleep

Bidraget "Talking in my sleep" blir Paul Reys debut i Melodifestivalen och som vi ser fram emot det. Han har nämligen tidigare samarbetat med Snoop Dogg och har ett skivkontrakt i USA. Vilken grej!

Bidraget är skrivet av Rey själv, Lukas Hällgren och Alexander Standal Pavelich.

Anna Bergendahl ställer upp med bidraget "Kingdom Come". Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

7. Anna Bergendahl – Kingdom Come

Sist men inte minst är Anna Bergendahl som 2020 framför bidraget "Kingdom Come".

2010 vann faktiskt Bergendahl melodifestivalen med bidraget "This is my life", men i Eurovision blev det tyvärr pannkaka då låten inte tog sig vidare till final.

Men 2020 kanske är året? Vem vet.

Låten är skriven av: Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm och Bergendahl själv.

