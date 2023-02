7 Mellovinnare vi minns genom åren – det här gör de idag

Frans vann Mello 2016

Med låten "If I Were Sorry" kammade Frans hem segern i Melodifestivalen 2016. Barnstjärnan hade tidigare gjort sig känd som sångaren bakom Zlatan-låten "Ingen kickar Who's Da' Man (Zlatan)". Hans fullständiga namn är Frans Jeppsson Wall och försvann från rampljuset efter segern i Mello. I en intervju med Expressen 2020 berättade han att han fokuserat på annat.

– Jag har gått klart skolan och samtidigt skrivit väldigt mycket musik, sa han då.

Hans senaste inlägg på Instagram är från P3 Guld-galan. Med andra ord är han med stor sannolikhet fortsatt verksam i musiksvängen.

Robin Stjernberg vann Mello 2013

Med låten ”You” gjorde Robin Stjernberg något som ingen, varken förr eller senare, lyckats med. Han blev nämligen först att vinna Melodifestivalen efter att ha gått till final från andra chansen.

Efter att ha vunnit mello har Robin synts till som låtskrivare och producent till bland annat Sandro Cavazza, Dotter, Megan Thee Stallion, Jill Johnsson och The Mamas.

2020 var han med och startade gruppen ohFrank tillsammans med Benjamin Roustaing. Den 29 januari släptte de sin första EP som fick namnet "Dandelion".

Afro-Dite vann Mello 2002

Gruppen bildades inför Mello 2002 för att tillsammans framföra låten ”Never Let It Go”. Medlemmarna var Blossom Tainton-Lindquist, Gladys del Pilar och Kayo Shekoni.

Från början var det tänkt att låten, som sedermera skulle komma att kamma hem hela festivalen, skulle ha sjungits av popgruppen Alcazar, men de vägrade.

Blossom är idag personlig tränare och har bland annat synts programmet Toppform.

Gladys jobbar fortfarande med musik och kallar sig på instagram för ”amatörkock”.

Kayo har även hon fortsatt med musiken. Förra veckan gick hon även ut offentligt med att hon är en av domarna i det nya tv-programmet "Drag Race Sverige".

Gruppen har även gjort flera framträdande och shower genom åren efter succén i mello.

Blond vann Mello 1997

Pojkbandet Blond var aktiva under en kort period på 90-talet. De bestod av trion Jonas Karlhager, Gabriel Forss och Patrik Lundström. I mello 1997 vann de med låten "Bara hon älskar mig". Men bandet blev inte särskilt långlivat utan de gick skilda vägar efter endast ett album.

Gabriel Forss fortsatte sin karriär genom att framträda som programledare i olika tv-program.

Enligt en artikel ur Expressen från 2012 så arbetar alla tre fortfarande med musik. Jonas ska vara musiklärare, Patrik gitarrist och Gabriel ska vara verksam som körledare. Den sistnämnda har även varit med i Körslaget på TV4.

Blond under framträdandet som skulle ge dem segern i Melodifestivalen 1997. Foto: Leif R Jansson/TT

Marie Bergman vann Mello 1971, 1972 & 1994

Marie Bergman är en riktig Mello-legendar och är en av få som vunnit tävlingen fler än en gång. Hela tre gånger har hon kammat hem segern. 1971 och 1972 som en del i gruppen Family four och sedan1994 tillsammans med Roger Pontare. Den sista gången hon segrare sjöng de en duett som hette "Stjärnorna". Efter segern har hon fortsatt med musiken och hunnit ge ut hela sex studioalbum.

2011 instiftades instiftades Marie Bergman-stipendiet som delas ut av en jury till en ny artist varje år.

Marie Bergman har fortsatt sätta avtryck inom musiken. Foto: Fredrik Perssonn/TT

Edin-Ådahl vann Mello 1990

Brödragruppen Edin-Ådahl bestod av de bröderna Bertil och Lasse Edin samt Simon och Frank Ådahl. Gruppen var verksam mellan 1977-1994 och vann tävlingen med låten "Som en vind".

Bröderna Ådahl är de som stått mest i rampljuset efter segern. De har båda deltagit i tävlingen vid flera tillfällen och Frank Ådahl har även agerat röstskådespelare. Han gjorde nämligen rösten till Simba i Disney-klassikern Lejonkungen, 1994.

Edin-Ådahl under framförandet av segerlåten i Mello 1990. Foto: Tomas Oneborg/TT

Bröderna Herrey vann Mello 1984

Alla har väl nynnat med i klassikern "Diggi-Loo Diggi-Ley" som tog hem både Mello 1984 och det efterföljande Eurovision Song Contest.

De tre bröderna Richard, Per och Louis blev rikskändisar över en natt och låten har spridit sig över flera generationer. Men hur gick det sen för bröderna?

Richard Herrey är idag verksam i Moderaterna i Stockholms län, men har även figurerat i radiosammanhang.

Per var den som skrev musiken under gruppens glansdager. Efter ett längre uppehåll tog han till pennan igen 2017, vilket han berättat för tidningen Femina. I dag är han utbildad och yrkesverksam jurist.

Bröderna växte upp som mormoner och där har även Louis fortsatt att vara verksam. Han har varit biskop i Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga i Södertälje. Men numera är han skolchef på kyrkans utbildningsverksamhet och jobbar som lärare.

Louis, Richard och Per under ett framträdande. De gyllene skorna är fortfarande på. Foto: Stella Pictures