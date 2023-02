7 artister som varit med i Idol och Melodifestivalen

Hanna Ferm stoppades med kniv i väskanArtisterna som gjort resan från Idol och vidare till Mello är många. Nyheter24 listar sju namn som slagit igenom i Idol för att sedan använda språngbrädan i Melodifestivalen.

Allt om Axel Schylström: Flickvännen, barnet och tragiska olyckan

Darin slog igenom som 16-åring

Darin Zanyar var bara 16 år när han var med i Idol 2004 och blev en tittarfavorit direkt.

Han har tidigare berättat om den turbulenta tiden då fans flockades utanför föräldrahemmet och gjorde det svårt för honom att vistas ute.

Hans resa skulle sedermera ta honom till Melodifestivalen 2010 där han gick direkt till final med låten "You're Out Of My Life" där han slutade på en fjärdeplats.

Darin var bara 16 år när han slog igenom i Idol och blev en tittarfavorit. Foto: Anders Wiklund/TT

Allt om Mariette: Frun Isabelle, kända exet och IVF-resan för att få barn



Måns Zelmerlöw har varit med tre gånger som artist

Måns Zelmerlöw blev känd för svenska folket när han var med i Idol 2005. Därefter har han deltagit i Mello som sångare och programledare.

Hans första deltagande i tävlingen var 2007 med låten "Cara mia" som slutade på en tredjeplats i finalen.

Därefter tog det två år innan han sedan ställde upp i Melodifestivalen 2009 med låten "Hope & glory" som slutade på en fjärdeplats.

Det blev tredje gången gillt 2015 när han ställde upp med låten "Heroes" som tog hem hela tävlingen. Tur var det att han ställde upp det året för när han året därpå deltog i Eurovision Song Contest kammade han hem hela tävlingen även där, då med det tredje högsta poängantalet i tävlingens historia.

2021 var han en av tre programledare, tillsammans med Shima Niavarani och Christer Björkman.

Måns jublar över segern i Melodifestivalen 2015. Foto: Maja Suslin/TT

Carolas familj och kärleksliv: Barnen, systern och exet Jimmy

Amanda Fondell vann Idol och åkte ur Mello

Amanda Fondell var med i Idol 2011 och vann hela tävlingen. Därefter tog det endast två år innan hon deltog i Melodifestivalen 2013 med låten ”Dumb”. Dock blev hon utslagen i deltävlingen och låten tog sig inte in på några topplistor. Därefter har sångerskan med den säregna rösten fortsatt att göra musik.

En rörd Amanda Fondell sekunderna efter att hon korats till vinnare av Idol 2011. I bakgrunden syns ett välbekant ansikte: Anders Wiklund/TT

Farah Abadi i storbråk med tittarna: "Nu räcker det!"



Robin Stjernberg vann Mello efter "andra chansen"

Robin Stjernberg deltog i Idol 2011 där han slutade på en andraplats, efter ovan nämnda Amanda Fondell.

Hans deltagande i Mello kom då han i Melodifestivalen 2013 sjöng låten "You" som tog sig till "andra chansen", motsvarande dagens semifinal, och därifrån till final. Väl där lyckades Robin Stjernberg mot alla odds att vinna hela tävlingen vilket var första gången en deltagare gick från andra chansen till final och vann. En bedrift ingen, varken förr eller senare, lyckats med.

Mot alla odds gick Robin Stjernberg, via andra chansen, och vann hela Mello. Foto: Claudio Bresciani/TT

Allt om Kiana: Familjen, åldern och Melodifestivalen 2023

Robin Bengtssons återkommande succéer i Mello

Robin Bengtsson kom på en tredjeplats när han deltog i Idol 2008. Därefter fortsatte han att göra musik, skriva och producera åt sig själv och andra innan han 2016 ställde upp i Melodifestivalen för första gången med låten ”Constellation prize” som slutade på en femteplats.

Året efter deltog han i Melodifestivalen 2017 och var där en av de favorittippade att ta hem hela tävlingen med låten ”I can’t go on”. Robin Bengtsson pallade trycket och vann. I Eurovision song Contest hamnade han på en femteplats.

Därefter har han deltagit ytterligare två gånger, 2020 och 2022. Han har tagit sig till final vid båda tillfällena och har således en fin svit med fyra deltaganden och fyra finalplatser, var av en vinst.

Robin Bengtsson jublar efter segern i Mello 2017 med låten "I can't go on". Foto: Christine Olsson/TT

Allt om Smash Into Pieces: Medlemmar, The Apocalypse DJ och Mello 2023



Loreen blev superstjärna efter Mello

Lorine Talhaoui, eller Loreen som hon är mer känd som, var med i Idol redan första året tävlingen sändes i Sverige, nämligen 2004. Där hamnade hon på en fjärdeplats.

Sitt första deltagande i Melodifestivalen kom 2011 då hon deltog med låten ”My heart is refusing me”, med vilken hon tog sig till "andra chansen" där hon åkte ur.

Det stora internationella genombrottet kom redan året därpå. 2012 var hon med ännu en gång i Mello med låten ”Euphoria” som kammade hem inte bara den svenska tävlingen utan även Eurovision Song Contest. Låten blev snabbt en superhit och har legat etta på listorna i hela 16 länder.

Loreens tredje deltagande i Mello blev ett faktum när hon gick direkt till final av Melodifestivalen 2023 med låten "Tattoo".

Allt om Loreen: Partner, syskon, ursprung och Mello 2023

Loreen under framträdandet 2023. Låten fick startas om efter att miljöaktivister stormat scenen och förstört numret. Foto: Johan Nilsson/TT

Hanna Ferm toppar listorna

Hanna Ferm kom tvåa i Idol 2017 efter att hon fått se sig besegrad av Chris Kläfford som gjorde stor succé i programmet.

Hanna gjorde därefter succé i Mello när hon 2019 deltog i tävlingen tillsammans med en annan före detta Idoldeltagare och vinnare, Liamoo. De slutade trea med låten ”Hold You”.

Året därpå, i Melodifestivalen 2020, ställde hon upp i tävlingen igen. Denna gång som soloartist med låten ”Brave” som slutade på en fjärdeplats.

Hon har haft flera låtar på topplistorna bland annat just låten "Brave" men också superhiten "För evigt" som släpptes 2021.

Hanna Ferm stoppades med kniv i väskan