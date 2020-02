Mannen, myten, youtubern Anis Don Demina, 26, har på kort tid blivit ett välkänt ansikte. Mycket tack vare hans medverkande i Melodifestivalen.

I år ställer Anis Don Demina upp ännu en gång – och den här gången med bidraget "Vem e som oss". Nyheter24 har listat några saker du förmodligen inte visste om artisten!

Anis Don Demina ställer upp i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: @anisdondemina/Instagram

Driver en av Sveriges största Youtubekanaler

Anis Don Demina driver faktiskt en av Sveriges största Youtubekanaler, där han har över 450 000 prenumeranter i dagsläget. På sin Youtube lägger han upp allt från intervjuer till roliga videos, recensioner och mycket mycket annat.

Vill du följa Anis i hans vardag? Då hittar du honom på hans Youtube-kanal.

Anis Don Demina som Sajjk. Bildkälla: @anisdondemina/Instagram

Tidigare känd som Sajjk

Något som du kanske inte visste är att Anis redan som 14-åring gjorde sig ett namn som rapparen "Sajjk".

Förutom att uppträda med sin musik på bland annat Ungdomens hus så battlerappade Sajjk i forum så som Ozone och Basementality och gjorde det väldigt bra ifrån sig.

DJ och mentor åt Lance Hedman

Anis har flera år bakom sig som en stor och uppskattad DJ och har bland annat lärt ut DJ-konsten till Samir Badran, Ida Warg och även Lancelot Hedman.

Men DJ-skolan med Lance och Lances vän Linton var inte helt smärtfri. Lance var nämligen vansinnigt bakis och Linton dök inte ens upp. Det fick Anis att se rött.



– Jag fattar att dom vill ha kul, dom är kids, men dom får ha lite respekt mot de andra eleverna. Om du är uppe till sex på morgonen, sätt 50 larm så du kommer i tid. Annars kommer dom skämma ut sig sen. Det funkar inte, Han kommer inte lära sig någonting om han kommer en timme sent och vissa dar skiter han i att vara här över huvud taget. En av dom är inte ens här, What the fuck?”, sa Anis då.

MER: Känner du igen Anis Don Deminas Mellolåt? Det är inte så konstigt