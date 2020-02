Mello 2020: Här är artisterna som tävlar i fjärde deltävlingen

Melodifestivalen börjar närma sig sitt slut, men det roliga är fortfarande framför oss.

Tre av fyra deltävlingar har genomförts och nu återstår den fjärde och sista deltävlingen som äger rum i Malmö den 22 februari, innan det är dags för andra chansen och slutligen final.

Nyheter24 listar artisterna som gör upp i den fjärde deltävlingen om de sista direktplatserna till finalen 2020!

Frida Öhrn tävlar i den fjärde deltävlingen av Mello 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

1. Frida Öhrn – We Are One

2020 gör Frida Öhrn comeback i Melodifestivalen. Med hennes bidrag "We Are One" gör hon sitt fjärde uppträdande i tävlingen.

Öhrns bästa placering var med gruppen Cookies 'N' Beans där de gick vidare till Andra chansen. Men vem vet, kanske 2020 är året hon går hela vägen?

Låten "We Are One" är skriven av Frida Öhrn, Hampus Eurenius, Nicklas Eklund.

William Stridh tävlar i den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen. Bildkälla: Jonas Ekströmer TT/TT

2. William Stridh – Molnljus

William Stridh slog igenom hos d et svenska folket för knappt två år sedan då han medverkade i succéprogrammet Idol på TV4. Nu gör han debut i Melodifestivalen med låten "Molnljus".

Hur det går för honom i Mello? Ja, det återstår att se.



Låten "Molnljus" är skriven av Markus Lidén, Christian Holmström, David Kreuger och William Stridh.

Nalle Grönvall ställer upp i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

3. Nanne Grönvall – Carpool Karaoke

Kvinnan, myten, legenden Nanne Grönvall ställer även hon upp i Melodifestivalen 2020. Hon tävlar med bidraget "Carpool Karaoke" och hoppas såklart på att knipa en direktplats till finalen.

Och om bidraget har samma schvung som hiten "Håll om mig" så vet man att den går hem hos tittarna.

Låten "Carpool Karaoke" är skriven av Nanne och Peter Grönvall.

Victor Crone tävlar i den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen. Bildkälla: Jonas Ekströmer TT/TT

4. Victor Crone – Troubled Waters

Victor Crone gjorde sig ett namn i Eurovisionvärlden förra året då han vann Estlands version av Melodifestivalen och fick uppträda på den stora scenen med låten "Storm".

Nu är han tillbaka i Sverige med bidraget Troubled Waters. Kan han upprepa förra årets succé?

Låten "Troubled Waters" är skriven av Victor Crone, Dino Medanhodzic och Benjamin Jennebo.

Ellen Benediktson och Simon Peyron tävlar i Mello 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

5. Ellen Benediktson och Simon Peyron – Surface

Både Ellen Benediktson och Simon Peyron har tidigare deltagit i Melodifestivalen men tyvärr utan lycka.

Ellen tävlade 2014 med låten "Songbird" som hamnade på en sjunde plats i finalen. Simon tävlade också 2014 då som medlem bandet Outtrigger. Outtrigers bidrag "Echo" nådde andra chansen men där var det stopp.

2020 kanske är året?

Låten "Surface" är skriven av Paul Rey, Laurell Barker, Anderz Wrethov, Sebastian von Koenigsegg och Ellen Benediktson.

Jakob Karlberg tävlar i Mello 2020. Bildkälla: Jonas Ekströmer TT/TT

6. Jakob Karlberg – Om du tror att jag saknar dig

Känner du igen Jakob Karlberg? Ja, det är inte så konstigt egentligen. Följde du Idol så har du stenkoll på att han till och med nådde slutaudition – en bedrift i sig!

Nu ställer han upp i Melodifestivalen med bidraget "Om du tror jag saknar dig".

Låten är skriven av Nanne Grönvall, Isak Hallén, Henrik Moreborg och Jakob Karlberg.

Hanna Ferm ställer upp i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Jessica Gow TT/TT

7. Hanna Ferm – Brave

Om inte folk visste vem Hanna Ferm var innan hennes debut i Melodifestivalen 2019, så vet de sannerligen det nu. Förra året tävlade hon tillsammans med LIAMOO och slutade trea.

I år ställer hon upp som soloartist med låten "Brave" – kan hon klå förra årets toppplacering?

Låten är skriven av David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker.