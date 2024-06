Kusliga detaljen – fem dagar före mordet på C.Gambino

Den svenska rapartisten C.Gambino är död. Under onsdagen stod det klart att det var C.Gambino, vars riktiga namn är Karar Ramadan, som sköts till döds tisdag den 4 juni 2024 i ett parkeringsgarage i Göteborg.

Larmet kom in till polisen vid 22.30 under tisdagskvällen, och en patrull som var i närheten var snabbt på plats. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

C.Gambino sköts till döds i ett parkeringsgarage i Göteborg. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Bilder från platsen visar hur en dörr träffats av flera kulhål. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Enligt uppgifter till Expressen så utreds just nu kopplingar till mordet till en infekterad gängkonflikt i Södra Biskopsgården.

Där verkar flera kriminella grupperingar, bland annat nätverket Södra Biskop, och en konflikt som delat in nätverket i två grupper – A-falangen och B-falangen. Sedan år 2016 så har gängkriget resulterat i flera våldsdåd.

År 2018 mördades en man tillhörande B-falangen, och i oktober 2018 så hotades en anhörig till en person i B-falangen. Den anhörige hotades med vapen i ett parkeringsgarage, något som SVT har rapporterat om.

I december 2019 sköts en man till döds som är vän med en person inom A-falangen.

I Biskopsgården verkar även grupperingarna som kallas för "Nya norra" och "Södra yngre". Enligt uppgifter till Expressen så har C.Gambino kopplingar till den norra grupperingen.

Polis på plats utanför garaget i Göteborg där rapparen C.Gambino sköts till döds. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

C.Gambino fick Grammis och hade miljontals streams på Spotify

Den Göteborgsbaserade rapparen C.Gambino slog igenom 2020, och sedan dess gick det undan i hans karriär. Den första EP:n kom år 2020, och därefter har hans låtar streamats miljontals gånger på Spotify. Låtar som Sin City, G63 och Dreams är några av de mest kända.

I början av 2024 släppte han albumet In memory of some stand up guys, där singeln Svar snabbt klättrade upp som etta på Spotifys topplista.

I maj 2024 tilldelades C.Gambino en Grammis i kategorin Årets hiphop. Juryns motivering löd:

"C.Gambino rappar maskförsedd och hemlighetsfull från sin bas i Göteborg. Med ett intensivt flöde av nya låtar under förra året så steg han fram som ett av de största namnen inom svensk rap. För sin samlade årsproduktion 2023 – inklusive två EP:s – och största hitten hittills G63 – så får C.Gambino sin första Grammis."

I sitt korta tacktal riktade C.Gambino tack till kollegor och sin familj.

C.Gambino tog emot en Grammis ett par veckor före sin död. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Kusliga detaljen – mindre än en vecka före mordet på C.Gambino

Den 31 maj 2024 – mindre än en vecka innan C.Gambino sköts till döds – så släppte han en singel med titeln Sista gång. På Instagram skrev C.Gambino ett illavarslande meddelande – att det skulle bli hans sista låt.

"sista låten Sista Gång Ute nu på fredag 31/5", skrev artisten.

C.Gambino skrev att det här skulle bli hans sista låt. Bildkälla: Instagram

Refrängen till låten, som tycks handla om en flickvän lyder:

"Jag vill bara veta vad du vill, var jag har dig

Jag vill inte se nån annan komma och ta dig

Kan du vara där för jag har svårt för att dra mig

Antar att du gör mig till en sån

Du är nån som jag vill göra till en fru, till en mama

Om du känner samma, jag är kvar, då jag stannar

Sitter här ett tag, blåser gräs i siarran

Även om det blir vår sista gång"

Andra versen till låten Sista gång går:

"Så hoppas jag att du förstår

Jag vill inte få dig börja känna så

Jag är ingenting som du ska vänta på

Finns det ingen häromkring så får vi hjälpas åt (Bara om du får det gå)

Så släpp det, ba' låt det vara

Känseln, du ba' nån vana

Tro mig, jag är för skadad, lovar dig, jag tar dig bara bort från fara"