Frågan E-Type vägrar svara på: "Mardröm"

Eurodance-stjärnan Martin "E-Type" Eriksson, 58, är kanske en av Sveriges mest kända artister. Han är synonym med megahits som Life, This is the way, Angels crying, Here I go again och True Believer – odödliga låtar med över 100 miljoner spelningar på Spotify.

E-Type. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Men det är inte bara musiken som har gett E-Type den stora berömmelse han idag kan åtnjuta. De senare åren har E-Type blivit omskriven för sin uppmärksammade relation med familjehemsmamman och författaren Melinda Jacobs, 40.

Martin och Melinda gifte sig under påkostade och storslagna former den 16 augusti 2023. De vigdes av Ulf Kristerssons hustru, prästen Birgitta Ed. På gästlistan fanns gräddan av Sveriges kändiselit i form av Carola Häggkvist, Christian "Kicken" Lundqvist, Ernst Billgren, Linda Thelenius och Dr Alban.

Melinda Jacobs och Birgitta Ed. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

En speciell plats på bröllopet hade även Martin och Melindas dotter Izadora som föddes den 20 januari 2023.

Då Melinda är familjehemsmamma så är familjen rejält stor – och alla bor nu tillsammans i ett härligt hus i Vadstena.

LÄS MER: Melinda Jacobs lön – så mycket tjänar hon

Det gör E-Type idag

Utöver karriären som artist – Martin Eriksson är känd både som E-Type och som sångare i hårdrocksbandet Dampf – så är han också känd som krögare.

Sedan många år tillbaka så driver han vikingarestaurangen Aifur i Gamla Stan, och nyligen slog han upp dörrarna till hårdrocksbaren Mammut Bar, även den belägen i Gamla Stan.

– Tyckte att Gamla Stan behövde en ny rockbar och nu är Mammut Bar på plats. Så roligt och efterlängtat. Och jag har någonstans att spela Saxon, Ghost eller Lamb of God när jag inte själv är på turné eller byter blöjor, berättade Martin i en intervju med Nöjesguiden.

LÄS MER: E-Type avslöjar sitt nya jobb – 20 mil från Melinda

E-Type har alltid varit intresserad av vikingar. Här ser vi honom under ett releasejippo för hans bok Helga som kom 1999. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Frågan som blev för mycket E-Type

Den 30 april fyllde Melinda Jacobs 40 år. Det är en milstolpe som E-Type lämnat bakom sig för decennier sedan.

I höst fyller han 59 år – och 2025 så blir den folkkära eurodancekungen hela 60 år. När Martin och Melinda nyligen intervjuades av Aftonbladets Anna och Hans Shimoda så öppnade de upp sig om allt från hur det är att vara förälder, via vänskapen med Ulf Kristersson till detaljerna kring det påkostade bröllopet.

Melinda Jacobs. Bildkälla: Stella Pictures.

Men av en fråga blir det tvärstopp från E-Type. När samtalsämnet gled in på det här med åldrandet så blev en annars så bjussiga artisten lite mer restriktiv....

På frågan "Du fyller 60 år nästa sommar, hur känns det?" så svarade E-Type: "Nästa fråga".

Han utvecklade senare sina tankar kring att fylla 60.

– Det är en mardröm och en overklig siffra. Men tack vare Melinda, Izadora och hela vår familj känns det lättare. Det hade varit grymt tungt att fylla 60 och sitta med drömmen om barn och inte ha det. Däremot är tanken på hur gammal jag kommer vara på hennes stundentskiva horribel. Men man får vara sjukt glad om man ens lever då, sa Martin "E-Type" Eriksson till Aftonbladet.