E-Type avslöjar sitt nya jobb – 20 mil från Melinda Jacobs

Martin "E-Type" Eriksson, 58, är kanske en av Sveriges mest kända artister. Med superhits som Life, This is the way, Angels crying, Here I go again och True Believer har han över 100 miljoner spelningar på Spotify och är för många därute synonym med eurodance.

De senare åren har E-Type blivit omskriven för sin uppmärksammade relation med familjehemsmamman och författaren Melinda Jacobs, 39.

Melinda Jacobs. Bildkälla: Stella Pictures.

E-Type och Melinda träffades via gemensamma vänner, och därefter gick det undan. I augusti 2022 – bara några månader efter att de gått ut med att de var ihop – så meddelade paret att de väntade sitt första gemensamma barn. Melinda Jacobs har flera barn sedan tidigare, men för E-Type skulle det bli första barnet.

E-Type och Melinda Jacobs när de gästade Efter fem i TV4 hösten 2022. Bildkälla: TV4

I sitt sommarprat, som sändes sommaren 2022, så berättade Martin att han sörjde de barn han aldrig fick. Det var ett ämne som berörde väldigt många av hans fans och följare på Instagram, och när han väl blev pappa till dottern Izadora, som föddes i januari 2023, så var inte ett öga torrt.

Melinda Jacobs med dottern Izadora. Bildkälla: Stella Pictures.

E-Type och Melinda Jacobs bor i Vadstena

Tidigare bodde Martin i Stockholmsförorten Bromma där han också växt upp, men efter att han träffat Melinda så sålde han huset i Bromma. Istället blev det en flytt till Vadstena, 20 mil från Stockholm.

Idag har Martin, Melinda och barnen gjort sig hemmastadda i sitt mysiga hus i Vadstena. På sociala medier delar Melinda ofta med sig av bilder från huset – och det är något som hennes följare verkligen uppskattar.

År 2023 gifte sig Melinda och Martin under ett påkostat och enormt bröllop, och samma år sändes dokumentären The way I wanna live på SVT.

E-Type. Bildkälla: Ola Torkelsson/TT Bild

Där fick tittarna lära känna Martin och Melinda ännu närmare – men också få ännu mer inblick i Martins liv idag, där han parerar både sin karriär som Sveriges mesta europopstjärna, och samtidigt sjunger i metalbandet Dampf som går åt hårdrockshållet.

Vilket inte är så konstigt egentligen – just hårdrocken är något som E-Types hjärta alltid bultat lite extra för.

Tidigt i sin karriär spelade Martin nämligen trummor i metalbandet Maninnya Blade, men därifrån fick han sparken för att han hade "rosa Guccibyxor" och körde en "rostig gammal Porsche", något Martin har berättat i en intervju med tidningen Rocksverige.

E-Type står med ett ben i eurodiscon, och det andra i hårdrocken. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

E-Type förmögenhet – så mycket pengar har han

Att det går bra för både Martin och Melinda rent ekonomiskt är ingen hemlighet. Tidigare har Nyheter24 skrivit om Melinda Jacobs månadslön – som inte går av för hackor. Inte heller E-Type går det någon nöd på.

I hans bolag E-Type Industries AB så har han tillgångar på 7,2 miljoner kronor. Hans vikingarestaurang Aifur i Gamla Stan går även den som smort. Under 2022 omsatte krogen över 28 miljoner kronor, och hade tillgångar på 11,6 miljoner kronor, enligt Alla Bolag.

Vikingaintresset har alltid varit stort för Martin "E-Type" Eriksson. Här ser vi honom 1999. Bildkälla:Pontus Lundahl/TT Bild

Pengarna till trots så har inte E-Type tappat geisten. Tidigare har Melinda berättat i sin podd Familjärt att en av parets utmaningar har varit just att få ihop sina olika liv.

– Vi kommer från HELT olika liv. Vi har mycket gemensamt där vi kan vara ganska lika men sen är det mycket där vi är OTROLIGT olika. Och vi har levt så OTROLIGT olika liv. Och så ska man då få ihop det här. Jag som har levt familjeliv i stort sett hela mitt vuxna liv. Martin har varit väldigt mycket själv och levt ett helt annat liv, han har ju varit liksom popstjärna och åkt jorden runt, och bara haft sig själv att ta hänsyn till. Varit mycket på krogen och fest och sådär, och så ska de här två liven flätas ihop på något vis. Och det är inte helt enkelt, sa Melinda Jacobs.

Martin E-Type Eriksson öppnar rockbaren Mammut i Gamla Stan

Men trots att de har olika liv från början så stöttar Melinda Jacobs sin make fullt ut i hans nya dröm. Nu står det nämligen klart att Martin öppnar ännu en krog – även den här benägen i de historiska och pittoreska kvarteren i Gamla Stan.

För tidningen Nöjesguiden berättar Martin att hans nya ställe kommer att heta Mammut och vara en rockbar.

– Tyckte att Gamla Stan behövde en ny rockbar och nu är Mammut Bar på plats. Så roligt och efterlängtat. Och jag har någonstans att spela Saxon, Ghost eller Lamb of God när jag inte själv är på turné eller byter blöjor, säger Martin till tidningen.

Här, i Lasse i Gatans gamla lokaler på Västerlånggatan 60, så ligger E-Types nya rockbar Mammut. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Utöver rockmusiken på Mammut Bar så utlovar Martin "enkel kvalitetsmat, goda drinkar och kall bira". Lokalen är ett källarvalv från 1600-talet, och enligt barens hemsida så möts gästerna av brinnande lyktor och ljus.

"Här fylls rummet med tung musik och en unik upplevelse", skriver de på sin hemsida.

På Instagram hyllar Melinda sin Martin.

"Stolt över min knasiga man som igår uppfyllde en av sina barndomsdrömmar. Idag är mammut bar öppen för alla gamla och unga rocktroll. Men hellre det än en Harley Davidsson", skrev hon med glimten i ögat på sin Instagram, och delade med sig en bild från invigningsfesten.

Mammut Bar ligger på Västerlånggatan 60. Tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar har de öppet mellan 17-23. Fredagar och lördagar har de öppet 17-01. Måndagar är det stängt.