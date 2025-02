Amena namn – vad heter hon?

Artistens Amenas fullständiga namn är Amena Abdulelah Ahmed Alsameai, detta enligt offentliga uppgifter som Nyheter24 har tagit del av.

Amena Alsameai. Bildkälla: Tim Aro/TT Bild

Vad har Amena Alsameai för ursprung?

Amena föddes i Jemen, men kom till Sverige för några år sedan.

– Jag började sjunga när jag var elva år gammal men jag kunde inte fortsätta på grund av kriget i Jemen. Min passion för musik försvann men när jag kom till Sverige så sjöng alla så jag kände att det var dags att gå tillbaka till musiken, har hon berättat för Hänt.

Amena hade aldrig hört talas om Sverige innan hon kom hit. I intervjun med Hänt berättade hon mer:

– Jag har aldrig trott att jag skulle komma hit. Jag visste inte ens att det fanns ett land som hette Sverige. Men människorna är jättesnälla. Jag är väldigt tacksam att jag fick komma hit.

Amena när hon tävlade i Idol 2021. Bildkälla: Duygu Getiren/TT Bild

Amena Alsameai familj – har hon syskon?

Enligt Mellodpedia så kom Amena ensam till Sverige som 18-åring. Då hade hon befunnit sig på flykt i flera år. Amena och hennes familj hade flytt från det krigsdrabbade Jemen fyra år tidigare. Under åren på flykt var familjen bland annat i Saudiarabien och senare i Turkiet. Familjen splittrades under flykten.

– Låten handlar om den viktigaste händelsen i mitt liv. När jag flydde mitt hemland och hur jag kände när vi passerade gränsen. Den här låten handlar inte bara om mig, utan om alla barn som fick lämna sitt hemland under barndomen, sa Amena i en intervju med Gaffa apropå hennes singel Empty.

Amena. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Amena är idag skriven i en lägenhet i Vimmerby tillsammans med sin lillebror Ali. I en intervju med Hänt så har hon berättat att hon också har en syster.

– De (familjen, reds. anm) stöttar mig jättemycket. Speciellt min syster. Jag älskar dem. Jag finner inga ord. De är jätteimponerade och är stolta över mig. Jag kan inte tro att det är sant, sa hon till Hänt.

Amena Alsameai Idol – när var hon med?

Amena tävlade i Idol år 2021.

Amena under sin audition i Idol. Bildkälla: TV4

Hon golvade juryn totalt – Kishti Tomita grät, Anders Bagge kallade hennes framträdande för "som taget ur en film – helt otroligt" och AmenA fick också smeknamnet "sagoväsen".

Amena fick en guldbiljett, men åkte ut i den sjätte fredagsfinalen. Då hade hon framfört Abbas I still have faith in you.

– Jag är mest ledsen för att jag kommer sakna mina vänner. Det är min familj. Jag kommer självklart att sakna att stå på scenen också, men mest familjen, sa hon då till Aftonbladet.

Anders Bagge kunde inte tro sina öron när han hörde AmenA:s röst. Bildkälla: TV4

Amena Alsameai längd – hur lång är hon?

När Amena tävlade i Idol 2021 så fick hon frågan om hur lång hon var.

– Jag är 148 centimeter, avslöjade då Amena i en intervju med Hänt.

Amena Alsameai och Fredrik Lundman – bägge Idol-deltagare under Vimmel inför finalen i Idol 2021. Här ser man en viss längdskillnad! Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Amena Alsameai låtar – har hon gjort några hits?

Bland hennes mest spelade låtar på Spotify finns Empty, Parasite och The Sun.

Amena om duetten med Håkan Hellström

År 2022 så var Amena en av gästartisterna när Håkan Hellström intog Ullevi i Göteborg. Inför en publik på 70 000 så sjöng Amena en duett med Håkan Hellström – låten Tro på livet.

– Jag var nervös men när jag började sjunga och fick ögonkontakt med Håkan blev jag lugn. Det var otroligt mycket publik och mycket skrik. Det är fint att se vad musiken kan göra och samla 70 000 personer på en och samma plats. Det var en underbar kväll och Håkan är jättesnäll, sa Amena till Dagens Vimmerby då.

Håkan Hellström på Ullevi. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Amena Alsameai ålder – hur gammal är hon?

Amena föddes den 2 juni 2001. I skrivande stund är Amena alltså 23 år gammal, men sommaren 2025 så fyller hon 24 år.

Är Amena med i Melodifestivalen 2025?

Ja, Amena tävlar i Melodifestivalen 2025 med bidraget Do good be better.

– Jag är väldigt peppad, försöker att bara ta in allt och bara njuta av resan, sa Amena i en kommentar till Sveriges Radio.

– Man kan tolka låten från olika perspektiv. Det är just det jag älskar med låtskrivandet att man kan måla en bild, men alla ser olika färger i den. Om jag skulle sammanfatta så handlar den om hur man ibland kan känna sig kvävd av strukturer i ett samhälle där avsikterna är goda men ibland istället för att det hjälper så blir det en källa till skada, sa hon till Sveriges Radio.