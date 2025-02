Ella Tiritiello ålder – hur gammal är hon?

Ella Tiritiello föddes den 24 augusti 2006, vilket innebär att hon fyller 19 år under sommaren 2025.

Ella Tiritiello familj – vem är hennes mamma och pappa?

Ella Tiritiello växte upp i Kristianstad i östra Skåne. Enligt Ystads Allehanda heter hennes mamma Nellie, medan pappa heter Andreas.

I en intervju med Elle har Tiritiello berättat att hon "är jättenära" sina föräldrar.

– De är som mina bästa vänner. Även fast min pappa bor i Stockholm har vi alltid haft en jättebra relation till varandra.

Ella Tiritiello. Foto: Christine Olsson/TT

Och musikaliteten tycks finnas i familjen. För Sydsvenskans Minibladet har Tiritiello berättat att mamma sjunger och pappa rappar.

Har Ella Tiritiello syskon?

Ella Tiritiello har tre syskon, enligt Ystads Allehanda. Två systrar, vid namn Mica och Blanca, och en bror vid namn Jack.

Ella Tiritiello låtar – har hon gjort några hits?

Ella Tiritiello har släppt två EP:s. Debutalbumet "the youth, emotions and everything in between" kom i februari 2023 och i januari 2024 släpptes "Younger".

– ”Younger” visar var jag står och vem jag är. Förra skivan var också djupt personlig, men den här gången kommer jag in med andra erfarenheter. Jag har lärt mig mer om branschen och jag har en tydligare bild av hur jag vill att min musik och mina texter presenteras, berättade Tiritiello för Kristianstadsbladet då.

Några av artistens mest spelade låtar på Spotify är "Say something" och "I don't want to be loved". Den förstnämnda framförde hon i "Allsång på Skansen" år 2022.

Är Ella Tiritiello med i Melodifestivalen 2025?

När Ella Tiritiello kliver in i Melodifestivalen 2025 gör hon debut i musiktävlingen. Bidraget heter "”Bara du är där” och har skrivits av David Björk, Adam "Rymdpojken" Englund och dubbla Eurovision-vinnaren Loreen Talhaoui.

– Jag fattar inte att jag ska göra det här. Hon är ju en legend, hur hon uttrycker sig och hur hon kan sjunga. Tattoo och Euphoria har varit mina favoritnummer i hela tävlingens historia. Jag är så tacksam att hon ger mig den här möjligheten, har Tiritiello sagt till Mitti om det faktum att Loreen haft ett finger med i spelet när hon ställer upp i Mello.

Loreen vann Eurovison Song Contest för andra gången med låten "Tattoo" år 2023. Foto: Martin Meissner/AP/TT

På frågan om hon tror att hon vinner tävlingen svarade Tiritiello så här:

– Jag vågar inte säga något om hur det går men jag hoppas att Loreen röstar på mig i alla fall. Hon skrev till mig att hon var glad att jag ville tävla med låten. Det är ett stort namn att leva upp till. Jag ska jag göra Loreen stolt.

Ella Tiritiello tävlar i deltävling 4 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Var Ella Tiritiello med i Gyllene Tider-filmen?

Under sommaren 2024 hade "Sommartider", långfilmen om Gyllene Tider, premiär. I rollen som Marie Fredriksson fick publiken se Ella Tiritiello.

– Jätteroligt. Jättespännande. Men också nervöst. Marie Fredriksson är ju en sådan legend, så vad ska folk tycka och tänka när de ser mig som henne i filmen?, sa Tiritiello till Kristianstadsbladet inför premiären.

I samband med filmen släppte artisten också en egen version av Roxettes "It must have been love".

Sjöng Ella Tiritiello på Avicii arenas tak när Globen bytte namn?

När Ericsson Globe blev Avicii Arena år 2021 framförde Ella Tiritiello en ny version av Tim "Avicii" Berglings ”For a better day” med Kungliga Filharmonikerna. Var då? Jo, på arenans tak.

Senare framträdde hon också på konserten ”Together for a better day” i Aviciis minne, för att belysa ungas psykiska hälsa, tillsammans med Zara Larsson.

– Det finns mycket jag tar med mig. Men det största är att få vara en del av något som blev så fint – en hyllning till Tim och en konsert där väldigt många ställde upp för ett jätteviktigt ändamål. Jag måste säga att Klas (Tim Berglings pappa, reds anm.) är en av de starkaste och snällaste människor jag har träffat, sa Tiritello till Kristianstadsbladet efter evenemanget.

Ella Tiritiello och Zara Larsson. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Ella Tiritiello pojkvän eller flickvän?

Det är oklart huruvida Ella Tiritiello har partner i dag. Hon har åtminstone inte gått ut i intervjuer och berättat om någon eventuell pojkvän eller flickvän.

Har Ella Tiritiello Instagram och Tiktok?

På Instagram heter Ella Tiritiello @tiritielloella. Hennes konto på Tiktok heter @tiritielloella.

