Björn Ulvaeus erkänner – var full när han skrev Abbas hit

45 år efter att Abba släppte en av sina mest kända låtar så avslöjar nu Björn Ulvaeus hur det gick till när han skrev den – med en hel del alkohol innanför västen.

Abba-stjärnan Björn Ulvaeus har flera ikoniska hits på sitt cv. Mest streams på Spotify har Abbas klassiker Dancing Queen med över 1,6 miljarder spelningar. Tätt följt av Gimme! Gimme! Gimme! som knappar in på nästan 950 miljoner streams.

Abba 1974. Från vänster: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus. Bildkälla: Olle Lindeborg/TT Bild

En annan låt som gått hem i stugorna är The Winner Takes it All, som Abba släppte 1980. Låten är en riktig "breakup"-sång och som The Guardian skrev så har sången agerat tröst åt hjärtekrossade människor i flera decennier.

Det har länge ryktats och spekulerats kring att låten skulle handla om Björn och Agnetha Fältskogs skilsmässa – detta då de gick skilda vägar 1979 och deras skilsmässa gick igenom samma år som låten släpptes.

Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog på scen 1979, samma år de separerade. Bildkälla: Owe Sjöblom/SvD/ TT Bild

Abba 1980, samma år som The Winner Takes it all släpptes. Bildkälla: TT Bild

Björn Ulvaeus var full när han skrev Abbas hit The Winner takes it all

Men nu avslöjar Björn sanningen om låten – och det är kanske inte riktigt så personligt som fansen hoppats i alla år. I själva verket så var Björn faktiskt full när han skrev The Winner takes it all. I en intervju med The Times så berättade Björn att han sällan skrev något särskilt bra när han drack, men att den här låten var ett undantag.

– Jag skrev låten väldigt snabbt medan jag drack whisky, under mina drickar-dagar. Jag skrev sällan påverkad för man kollar på orden dagen därpå och det är bara skräp. Men det mesta av The Winner takes it all är faktiskt bra. Det är inte en personlig story, men jag försökte hitta detaljerna i riktig mänsklig smärta, berättade han i intervjun med The Times.

Björn Ulvaeus. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Björn Ulvaeus är nykter – slutade med alkohol år 2007

Björn Ulvaeus har varit nykter sedan år 2007. När han gästade Nyhetsmorgon i TV4 så berättade han att han behövde nå "rock bottom" innan det fick vara nog.

– Vi behöver inte gå in på varför men att döva med hjälp av alkohol. Sedan bestämde jag mig för att jag hade nått vägs ände. Då tror man att det ska bli lite grått och dystert efteråt. Men i själva verket blir det precis tvärtom. Som att det lyfter och öppnar sig. Man är i direktkontakt med allt på ett helt annat sätt. Det var bland de bästa grejerna jag har gjort. Och jag kan rekommendera det till dom som fortfarande är fast i det där eländiga. Det är en fruktansvärd sjukdom, sa Björn Ulvaeus.

Björn Ulvaeus har varit nykter i snart 20 år. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Nymo-programledaren Anders Pihlblad flikade då att en del människor känner sig mer kreativa med lite alkohol i kroppen. Men det höll inte Björn med om.

– Det är bullshit. När man kommer tillbaka in i verkligheten, i alla fall i mitt fall, så kommer orden till dig lättare, svarade Björn Ulvaeus.