“Min mamma, din pappa”-deltagaren Sigrid Åhs avslöjande om Playboy Mansion: "Skrek"

TV4:s nya dejtingsatsning “Min mamma, din pappa” hade premiär i början av mars, och programleds av Linda Lidorff. Konceptet går ut på att ett gäng singelföräldrar ska dejta varandra och försöka hitta kärleken igen. Men utan deras vetskap befinner sig deras barn ett stenkast bort och får spionera på sina föräldrar, och får möjligheten att påverka dejterna.

Sigrid Åhs är en av deltagarna i TV4:s "Min mamma, din pappa"

När den blonda skönheten Sigrid Åhs, 49, klev in i föräldrarnas hus så blev det minst sagt ett skifte i dynamiken, och storbråk uppstod mellan papporna.

Sigrid Åhs och Isabelle Åhs medverkar i "Min mamma, din pappa". Foto: TV4

Här kan du läsa mer om Sigrid Åhs entré i programmet "Min mamma, din pappa"

Deltagaren Sigrid Åhs gjorde entré i programmet några avsnitt in i säsongen, och hade med sig sin dotter Isabelle Åhs, 18. I en intervju med Nyheter24 berättar mamma-dotter-duon om deras medverkan, och det var just Isabelle som anmälde Sigrid till dejtingprogrammet.

– Jag var trött på mammas gamla dejtingmönster, vilket jag tror att hon också har varit. Och jag tyckte att det var dags för henne att hitta den pusselbiten i livet som fattas, berättar Isabelle och fortsätter:

– Nu när jag ska ta studenten och flytta hemifrån så lämnar jag ett tomrum eftersom jag och mamma har varit väldigt nära under hela min uppväxt. Jag känner att hon behöver någon i vardagen som finns där och stöttar henne, när jag inte alltid kan vara här.

Isabelle anmälde sin mamma till programmet. Foto: TV4

Hur reagerade då egentligen Sigrid när hon fick reda på att hennes dotter hade anmält henne till ett dejtingprogram?

– Jag tyckte det var spännande. Det lät kul och som någonting nytt. Precis som Isabelle säger, så var det gamla dejtingmönstret kanske inte alltid hållbart, så är det ju alltid bra att gå utanför boxen och prova någonting nytt, berättar Sigrid.

– Hon har ofta bara följt hjärtat istället för att kombinera hjärnan och hjärtat när det kommer till kärleken. Och det har ju slutat i att det har varit män som har utnyttjat mammas goda hjärta helt enkelt. Och det sätter jag stopp för nu, inflikar Isabelle.

"Tråkigt att människor har förutfattade meningar"

När man syns i ett populärt TV4-program tillkommer en hel del uppmärksamhet och åsikter från tittarna. Men att befinna sig i rampljuset är ingenting nytt för Sigrid Åhs.

– Jag tycker det är jättekul. Det blir alltid reaktioner, både positivt och negativt. Folk har åsikter och vill gärna dela med sig av dem, och det är ju sådant man får ta. Jag har ju redan känt på det lite grann på 90-talet, så det är inte helt främmande för mig. Det är bara tråkigt att människor har förutfattade meningar och inte ger människor en chans innan de dömer för snabbt, förklarar Sigrid.

– Jag har också fått höra väldigt många historier om det fantastiska 90-talet. Men jag har aldrig riktigt förstått det förrän nu, inflikar Isabelle.

Sigrid Åhs slog igenom på 90-talet. Foto: TV4

Sigrid Åhs var "Sveriges Pamela Anderson"

Sigrid Åhs blev nämligen ett minst sagt känt namn på 90-talet när hon blev utsedd till “Sveriges Pamela Anderson”. Dessförinnan hade Sigrid slagit igenom som Miss Citron i omsusade “Tutti frutti”, där Bruno Wintzell och Dominika Peczynski var programledare.



Sigrid beskriver att listan kan göras lång över de fina minnen hon har från den händelserika tiden i hennes liv, men det finns en viss upplevelse som sticker ut lite extra.

– Det som ligger mig allra varmast om hjärtat är tiden med Filip och Fredrik i Los Angeles när vi spelade in “High Chaparall". Jag träffade Fabio bland annat vilket var väldigt kul.

"Min mamma, din pappa"-deltagaren Sigrid Åhs om mötet med Pamela Anderson

Sigrid berättat att hon stött på en hel rad med intressanta och härliga människor under sin framgångsrika karriär. Och under inspelningen med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson fick hon äran att träffa ingen mindre än självaste Pamela Andersson.



– Det var ju väldigt kort. Jag var i en villa där hon skulle ha en kort inspelning. Men hon kunde inte stanna så länge, berättar Sigrid.

I programmet får barnen spionera på sina föräldrars dejter. Foto: TV4

Sigrid Åhs tackade nej till Hugh Hefner

Man kan med andra ord konstatera att Sigrid Åhs har associerats med minst sagt stora namn. För Nyheter24 berättar hon att hon, i samband med inspelningen av “High Chaparall", fick ett erbjudande från självaste Hugh Hefner om att vika ut sig i Playboy.

– Jag fick frågan att åka till Las Vegas på ett jubileum som de hade. Men jag studerade i Stockholm på lärarhögskolan vid den tidpunkten och hade tentor som jag skulle hem till.

– Under inspelningen åkte vi till Playboy Mansion, och det kom fullt med bussar och folk stod och skrek. Det kändes väldigt overkligt men kul. Vi stod där utanför och så pratade Filip och Fredrik i högtalaren där de ser inifrån vem som står där utanför. Och då sa de: “Yeah, she's a 10 of a perfect 10”. Den komplimangen sitter kvar i hjärtat.

Isabelle Åhs går i mamma Sigrids fotspår

Sigrids dotter Isabelle är nu i ungefär samma ålder som Sigrid var när hon slog igenom – och hon går i sin mammas fotspår.

– Jag blev utsedd att representera Sverige i “Top Model of the World”, som hölls i Egypten nu under våren, säger Isabelle.

Isabelle berättar att hon nu har fått en inblick i den värld som hennes mamma slog igenom i.

– Så fort jag fyllde 18 så öppnades ju alla de dörrarna som jag har hört mamma berätta sina historier om, och då tänkte jag att det är lika bra att få testa det också. Att få ha upplevt det och få en inblick och förståelse för allting som mamma också har gjort var en fantastisk upplevelse.