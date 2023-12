Sofia Wistam avslöjar sitt hemliga förflutna med Niclas Wahlgren

Under åtta års tid har Pernilla Wahlgren, 55, och Sofia Wistam, 56, drivit en av Sveriges absolut populäraste poddar. I podden pratar kvinnorna om allt mellan himmel och jord och det tas upp allt ifrån relationsproblem, livet som föräldrar, lyxiga resor till andra samhällsdebatter.

Någonting som nyligen slog ned som en bomb var att Pernilla Wahlgren och Christian Bauer gift sig i smyg. Det var för bara någon vecka sedan som Pernilla publicerade ett album på sin Instagram och skrev: "So this just happened….!".

Niclas Wahlgren tjänar miljoner – så hög är hans lön

På bilderna ser man paret byta ringar i Lidingö kyrka med den närmsta familjen samlad. Enligt Pernillas Instagraminlägg ska de ha gift sig den 2 december 2023.

På sociala medier svämmar kommentarsfälten över med grattishälsningar från vänner och följare.

Wistam om Niclas Wahlgren

Någon som också befann sig på plats var ingen mindre än Niclas Wahlgren. Niclas bor just nu i Spanien på obestämd tid. Men sanningen är den att Sofia och Niclas vetat om varandra längre än Pernilla förstått.



I Pernilla och Sofias senaste poddavsnitt berättade hon att hon träffat på Niclas tidigare än man kunnat tro under karriären. Detta var HÄNT först med att uppmärksamma.

– Hur kom du egentligen på att du ville hålla på med TV?, frågade Pernilla.

– Jag började ju som fotograf, eller stylist. När jag började så stylade jag din bror Niclas när han var popstjärna, svarar Wistam och fortsätter:

Pernilla och Sofia. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Pernilla och Sofia. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Niclas Wahlgrens syrliga pik mot Wahlgrens värld: "Därför vill jag inte vara med"



– Så jobbade jag som fotograf och tyckte att det var jättekul, tills Kid föddes. Då var jag ung, jag var 25 liksom. Då tänkte jag att jag kanske ska göra något annat och jobba med tv. Då hade jag fotograferat många som jobbade på tv då, för jag var rätt etablerad som fotograf, berättade hon.



Sedan kan man verkligen säga att Sofia halkade in på ett bananskal.