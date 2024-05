Eurovision anmält över 200 gånger: "En skandal"

Eurovision Song Contest 2024 pågår för fullt i Malmö. Den första semifinalen gick av stapeln den 7 maj, den andra semifinalen den 9 maj och slutgiltig final blir det den 11 maj. Sverige representeras av duon Marcus & Martinus och deras bidrag Unforgettable.

Något som har väckt starka reaktioner är att Israel tillåts tävla samtidigt som landet har invaderat Gaza. Enligt UN (Förenta nationerna, FN) har Israeliska styrkor dödat över 30 000 civila palestinier, och skadat över 70 000 palestinier. Enligt Reuters har totalt 13 000 palestinska barn dödats av israeliska styrkor.

Israeliska APC-pansarvagnar i närheten av gränsen mellan Israel och Gaza, den 17 april 2024. Bildkälla:AP Photo/Ohad Zwigenberg/TT Bild

Över 1 200 israeler dödades och hundratals togs gisslan av Hamas under deras terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023, har CNN rapporterat. Bland de döda var minst 33 av dem barn, och 40 barn tillfångatogs av Hamas, uppger människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Flera artister hoppade av Eurovision 2024

Flera artister har hoppat av i protest mot att Israel deltar. Bland annat har både Medina, Dotter och Titiyo valt att ställa in sina planerade spelningar under Eurovision-helgen. Shirley Clamp riktade då en känga till de artistkollegor som hoppat av.

Över 200 anmälningar till Granskningsnämnden

I Malmö har tusentals demonstranter samlats för att visa sitt missnöje över Israels deltagande i musiktävlingen.

Tusentals demonstranter visade sitt missnöje över Israels deltagande i den 68:e upplagan av Eurovision Song Contest (ESC) i Malmö Arena. Bildkälla: Johan Nilsson/TT Bild

"Judar mot folkmord" står det att läsa på en demonstrants plakat. Bild från demonstrationen "Stoppa Israel" i Malmö den 9 maj 2024. Bildkälla:Johan Nilsson/TT

Men inte bara ute på gatorna är känslorna upprörda.



Nu kan Nyheter24 avslöja att sändningen från den första semifinalen har dragit på sig över 215 anmälningar till Granskningsnämnden. Det är särskilt en detalj från den första semin som har fått flera tittare att anmäla.

Eric Saade bar Palestinasjal runt handleden

Eric Saade var en av artisterna som inte ställde in sitt framträdande. Istället valde han att under sitt uppträdande kuppa in en palestinasjal knuten runt handleden.

Eric Saade bar en Palestinasjal runt handleden. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Eric Saade, vars pappa är palestinier, försvarade sitt tilltag. I ett sms till SVT skrev Eric Saade:

"Den sjalen fick jag av min pappa som liten grabb, för att aldrig glömma var familjen kommer ifrån. Då visste jag inte att den en dag skulle kallas 'politisk symbol'. Det är som att kalla Dalahästen för politisk symbol. I mina ögon är det bara rasism. Jag ville bara vara inkluderande och bära något som är äkta för mig – men EBU verkar tycka att min etnicitet är kontroversiell. Det säger ingenting om mig, men allting om dem. Jag säger som årets Esc-slogan: United by music".

En majoritet av de hundratals anmälningarna som har kommit in till Granskningsnämnden handlar om just Saades palestinasjal.

"Skandal att ha en Palestinasjal gömd i sin rockärm inför miljonpublik i direktsändning."

"En skandal och brott mot reglerna. Trots att han hintat innan att han ska göra detta, görs inga kontroller av ansvariga. Jag kräver att SVT och ansvariga avgår och programmet fälls"

"Fullständigt oacceptabelt. Detta bör undersökas HUR det var möjligt att SVT:s ansvariga kunde släppa igenom honom."

"Tycker inte man skall blanda politik med en sångtävling."

"Det faktum att Erik Saade har på sig en Palestinasjal på semifinalen. Jag älskar Eurovision och sång, musik och dans är vad vi ska få se. Opartiskhet får inte glömmas bort!"

"SVT tappar sin trovärdighet och jag vill se ett straff för Eric Saade och han ska inte ha något gage. Dessutom ska den ansvariga för SVT avgå som inte stoppar sådant. Detta var då ingen hemlighet och SVT kunde agerat."

Kritiken mot SVT: "Det är skamligt"

Trots att en överhängande del av anmälningarna är kritiska mot Saades palestinasjal så har det även kommit in flera anmälningar från privatpersoner som istället går hårt åt SVT och är besvikna över hur kanalen har hanterat Eric Saades kupp och det faktum att Israel deltar.

"Jag upprörd över att vår statligt finansierade tv-kanal tillåter ett land som aktivt ägnar sig åt folkmord får vara med i Eurovision. Genom att tillåta Israel att vara med i ett underhållningsprogram samtidigt som de bara det senaste året mördar tusentals barn är skamligt. Precis lika illa som när man lät nazityskland delta i OS. Vår statligt finansierade tv-kanal borde istället rakryggat säga nej och förklara att länder som medvetet mördar barn inte får delta i våra underhållningsprogram", skriver en upprörd tittare i sin anmälan.

Eden Golan tävlar för Israel. Bildkälla: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/TT Bild

"Enligt SVT tillåter de inte andra flaggor än bidragens i publiken och de stoppas samt fördöms i media. Det har gällt Palestinaflaggor. Ändå tillåts EU-flaggan på plats. SVT gör tydlig skillnad och brister i opartiskhet. EU-flaggan är bara politik och inte ens ett land. SVT kan inte gå ut och fördöma det ena och inte det andra", menar en annan person som anmält.

"Eric Saade ska kunna välja att stötta och visa solidaritet med sitt egna land. Lika mycket som publiken viftar med Israeliska flaggan ska han stolt få bära en liten sjal som står för hans egna rötter. Det är absolut inte fel av honom att ta ställning, det är endast hyckleri av Eurovision och SVT att begränsa vad som är tillåtet. Sanningen är ändå framför våra ögon, oavsett vilken flagga som syns på TV-skärmen", skriver en annan.

"Tråkigt att SVT väljer att stötta Israels bidrag och begränsar Palestinas flagga. Det är varken jämställt eller rättvist. Rasism", lyder en annan amälan.