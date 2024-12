Så träffade Trubbeltanja sin pojkvän – galna mötet

2020 så var Tanja ”Trubbeltanja” Ingebretsen Kallin från Vänersborg en av deltagarna i "Paradise Hotel”. I programmet tog hon sig hela vägen till final men snubblade målsnöret, och tillsammans med Patrik Ekblom kom hon tvåa. Sedan dess har hon varit ett välbekant ansikte hemma i stugorna.

Tanja ”Trubbeltanja” Ingebretsen Kallin vann Big Brother 2021

Året därpå klev hon in i Big Brother-huset och tog sig även där hela vägen till finalen. I slutändan stod det mellan Nardos Alberto, Tanja Ingebretsen Kallin och Emelie Svensson, men tittarna röstade fram Tanja som vinnare av Big Brother 2021. Det innebar att hon kammade hem prispotten på en miljon kronor.

– Drömmer jag? Herregud, vad händer? sa Tanja när resultatet lästes upp.

"All in Marbella" – alla deltagare

Nu är hon aktuell i programmet “All in Marbella” på Viaplay, där deltagarna tävlar om att ordna den allra roligaste dagen under deras vistelse. “All in Marbella” hade premiär den 9 december.

Nicci Hernestig . Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise” och ”Love Island”.

. Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise” och ”Love Island”. Emil Renmarker . Har tidigare medverkat i ”Paradise hotel” och ”Love Island”.

. Har tidigare medverkat i ”Paradise hotel” och ”Love Island”. Bettina Buchanan . Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise Hotel”.

. Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise Hotel”. Henrik Elvejord Borg . har tidigare medverkat i bland annat norska ”Ex on the beach” och ”Good luck guys”.

. har tidigare medverkat i bland annat norska ”Ex on the beach” och ”Good luck guys”. Tanja ”Trubbel-Tanja” Ingebretsen . Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise Hotel” och ”Big Brother”.

. Har tidigare medverkat i bland annat ”Paradise Hotel” och ”Big Brother”. Franck Ndizeye. Har tidigare medverkat i ”Fuckboy Island”.

LÄS MER: Emil Renmarker och Nicci Hernestigs relation – efter bråket

"Jag kom närmast Bettina"

För Nyheter24 berättar Tanja att hon och Bettina verkligen fann varandra under inspelningen, och har förblivit nära vänner även efter.

– Jag kom närmast Bettina. Vi har verkligen hittat varandra i det här programmet. Vi hade aldrig träffats förut, och nu ska vi ut och vandra i Oslo. Så vi har verkligen blivit bundisar, berättar Tanja och fortsätter:

– Vi har samma vänner och vi har varit på samma ställen, och på samma event. Men vi har aldrig sett varandra. Det är jättekul, hon är helt underbar och det är jätteroligt att vi lär känna varandra.

MISSA INTE: Paradise Hotel 2024: Här är deltagarna som tjänar mest



Tanja ”Trubbeltanja” Ingebretsen Kallin om pojkvännen Oliver

Sedan Tanja vann Big Brother 2021 så har hon hållit sig undan tv-rutan. Men vad har hon egentligen gjort sedan dess? I dag har Tanja flyttat tillbaka till sin hemort, där hon bor tillsammans med sin pojkvän Oliver.

– Jag flyttade hem till Vänersborg. Jag flyttade till Stockholm där ett år, men jag trivdes inte riktigt. Man hittar festkompisar och det blir lite ytligt, och jag behöver ha min familj och mina närmsta. Så jag tog beslutet att flytta hem till Vänersborg och blev kär i min ungdomskärlek.

Och det visar sig att paret har en minst sagt gullig historia om hur de träffades.

– Så jag blev kär på första gången. Jag var superkär i honom när jag var typ 17. När jag flyttade hem till Vänersborg så sågs vi första helgen, och sen var det bara vi liksom.

– Det har blivit så att mitt content är mycket mer personligt på något vis. Uppe i Stockholm så gick man på event hela tiden och man partajade, och det är ju inte ens det som mina följare ville se. Mina följare kommer från vischan liksom. Jag var lite skraj att flytten skulle vara som att ta ett steg tillbaka. Men så träffade jag kärleken och allt har bara blomstrat.

LÄS MER: Big Brother-profilen Tanja Kallin i blodig olycka – visar upp skadan