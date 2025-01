Det hände mellan Ida och Maxim efter Robinson 2024

Robinson 2024 kan verkligen kallas för "gåvan som under hela säsongen fortsatte att ge". Redan från första start satte intrigerna och paktandet igång och för första gången någonsin skickades ett helt lag till Gränslandet. Detta efter att deltagaren Roger Flink medvetet förstörde för laget under en tävling.

Bland lag syd och lag nord fanns många starka karaktärer och många har varit sanna vattendelare ute i stugorna.

Någonting som snabbt syntes var att tittarfavoriten för i år var brandmannen från Gällivare, Maxim Spasskiy.

På sociala medier syntes ett starkt stöd för Maxim och så fort det var någon slags dispyt mellan honom och någon annan deltagare – så var det Maxim som vann stöd.

Maxim Spasskiy. Bildkälla. TV4

Efter TV4-produktionen – så är relationen i dag

Under ett avsnitt efter att Maxim fått vikter lastade på sig av andra deltagare så blev han så pass arg efter förlusten att han knuffade Ida Jensen Krogstad som gick fram för att ta av vikterna. Men även det tyckte tittarna var fullt rimligt.

Stämningen mellan deltagarna skulle komma att vara fortsätt syrlig hela vägen till slutet.

Robinson 2024 slutade med att det var Ida som tog hem hela balunsen och därmed även vann vinstsumman på 500 000 kronor. I en intervju med Nyheter24 berättade hon vad hon ska göra med pengarna .

Den omtalade knuffen i TV4. Bildkälla: TV4

Du vinner 500 000 kronor innan skatt. Vad ska du göra för pengarna?

– Jag och min man ska åka på bröllopsresa. Vi har väntat två och ett halvt år på detta så nu är det dags. Han ska också ha betalt för detta som fick dra ett lass medan jag var borta. Vi åker till Thailand i 16 dagar – utan barn. Och det ska bli fantastiskt.

Kommer du att ge pengar till någon annan?

– Men de där? Aldrig. Skämt å sido. Jag kommer att bjuda min pakt plus Ludde på en lyxig hotellhelg. Självfallet.

Ida vann TV4:s Robinson. Bildkälla: TV4

Så är Ida och Maximes relation i dag

Ida har i dag god kontakt med flera av deltagarna och skulle utan tvekan kunna tänka sig att vara med en gång till.



– Jag skulle vilja vara med i ett Robinson där alla gamla vinnare möts för en sista kamp. Så det blir lite "best of the best", berättar hon.

Har du och Maxim hörts någonting?

– När det var ett par riktigt stormiga veckor där och jag fick så extremt mycket hat så hörde han faktiskt av sig. Men utöver det så har vi inte hörts någonting mer, avslutar hon.