Wilmer Bach-Lundin hade precis tagit studenten när han tog sig an heta stolen i "Postkodmiljonären". Frågesportsprogrammet har gått på TV4 sedan 2005 och under den tiden har bara 12 personer lyckats kamma hem miljonen. Men nu blev det tillökning när 19-åriga Wilmer Bach-Lundin kammade hem storvinsten. Det gör honom till den yngsta vinnaren i programmets historia.

Miljonfrågan: "Right up my alley"

När Wilmer hade sex frågor kvar hade han även bara en livlina kvar. Men trots det lyckades han ta sig hela vägen i mål.

– Det var verkligen grejer som var right up my alley. Miljonfrågan var ju liksom en fråga om Madonna och de ställde den till en 19-årig bög från Stockholm. Så det var superkul, säger han till Aftonbladet.

Den sista frågan, miljonfrågan, var vilken av personerna som Madonna inte nämner i sin låt "Vouge". Alternativen var: Elizabeth Taylor, Ginger Rogers, Greta Garbo och Rita Hayworth. Varav Elizabeth Taylor var det rätta svaret som Wilmer prickade in.

Wilmer vann en miljon kronor i "Postkodmiljonären". Foto: Skärmavbild/TV4

Det gjorde Wilmer för vinstpengarna

Innan Wilmer deltog i programmet var han "luspank" och vinsten blev verkligen en räddning för honom.

– Vissa deltagare säger ju att de är panka men så har de en sparkonto på 100 000 kronor. Jag hade verkligen noll kronor. Så det är ju absolut kul att jag är yngst, men jag har nog inte reflekterat så mycket över det, för jag har bara tänkt på vilken otrolig skillnad det har gjort i mitt liv, säger han till tidningen.

I programmet berättar han att det vore roligt att åka på en resa om han vann, vilket han har gjort. Men pengarna räckte även till annat.

– Jag var på väg att köpa en lägenhet faktiskt. Men jag bestämde mig för att låta pengarna växa lite i fonder faktiskt. Men jag har rest lite också, lite kortare turer med kompisar till Rom och Spanien. Men inget storslaget än, säger han till tidningen.

