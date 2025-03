Grammisgalan 2025: Nomineringar, tid och tv-kanal

Grammisgalan 2025 tid – när sänds den?

Grammisgalan 2025 tv-kanal

Vilka leder Grammisgalan 2025?

– Att få leda Grammis 2025 känns helt otroligt – svensk musik förtjänar den största och bästa festen, och jag är här för att se till att den blir just det. Och om allt går som planerat kommer jag både att hylla och eventuellt förstöra några klassiska låtar under kvällen. Jag ber om ursäkt i förväg!" har Assia Dahir tidigare sagt via ett pressmeddelande när beskedet kom.